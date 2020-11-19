Трех полицейских госпитализировали в Берлине

Три сотрудника правоохранительных органов получили в среду тяжелые травмы во время стычек с участниками антикарантинных протестов в Берлине и были госпитализированы. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.
По ее данным, один полицейский получил травму головы, еще у одной сотрудницы сломана кисть. Всего пострадали 10 полицейских.
"Я хочу ясно заявить о том, что у меня больше нет готовности мириться с чем-то подобным в Берлине из того, что нам довелось видеть", — констатировал правящий бургомистр Михаэль Мюллер в эфире радиостанции RBB.
Ранее полиция сообщила, что в ходе антикарантинных протестов в центре столицы ФРГ были задержаны не менее 365 человек. Акции приурочены к принятию Бундестагом поправок к закону о защите от инфекционных заболеваний, который, по мнению демонстрантов, ограничивает основные права и свободы граждан.