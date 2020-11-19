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СМИ: трех полицейских госпитализировали в результате стычек с протестующими в Берлине 

ТАСС и ещё 1 25 минут назад
Трех полицейских госпитализировали в Берлине
Фото: ТАСС
Три сотрудника правоохранительных органов получили в среду тяжелые травмы во время стычек с участниками антикарантинных протестов в Берлине и были госпитализированы. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники.
По ее данным, один полицейский получил травму головы, еще у одной сотрудницы сломана кисть. Всего пострадали 10 полицейских.

"Я хочу ясно заявить о том, что у меня больше нет готовности мириться с чем-то подобным в Берлине из того, что нам довелось видеть", — констатировал правящий бургомистр Михаэль Мюллер в эфире радиостанции RBB.

Ранее полиция сообщила, что в ходе антикарантинных протестов в центре столицы ФРГ были задержаны не менее 365 человек. Акции приурочены к принятию Бундестагом поправок к закону о защите от инфекционных заболеваний, который, по мнению демонстрантов, ограничивает основные права и свободы граждан.
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В мире , Михаэль Мюллер , Бундестаг , МВД , Берлин , Германия
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