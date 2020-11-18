Зеленский не смог вылечиться от COVID

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что он получил повторный положительный тест на коронавирус. Об этом глава государства заявил в своем Telegram -аккаунте.

При этом украинский лидер отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои должностные обязанности даже в больнице.

Ранее Зеленский ответил на слухи о том, что его лечение от вируса обходится бюджету страны в миллионы гривен. Он подчеркнул, что находится в медицинском учреждении на общих условиях, как и все другие пациенты.