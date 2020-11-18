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Зеленский сообщил о повторном положительном тесте на коронавирус 

Lenta.ru 16 минут назад
Зеленский не смог вылечиться от COVID
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что он получил повторный положительный тест на коронавирус. Об этом глава государства заявил в своем Telegram-аккаунте.
Пресс-секретарь рассказала о состоянии Зеленского
При этом украинский лидер отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои должностные обязанности даже в больнице.
Ранее Зеленский ответил на слухи о том, что его лечение от вируса обходится бюджету страны в миллионы гривен. Он подчеркнул, что находится в медицинском учреждении на общих условиях, как и все другие пациенты.
9 ноября Владимир Зеленский рассказал, что заразился коронавирусом. 12 ноября стало известно о госпитализации главы государства. Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в клинической больнице «Феофания», куда поместили Зеленского, заранее был обустроен рабочий кабинет на случай, если украинский лидер заболеет.
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Комментарии 7
В мире , Владимир Зеленский
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