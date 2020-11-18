Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Я — сын России»: офицер спецназа США сознался в работе на ФСБ 

Газета.Ru 1 час назад
«Я — сын России»: офицер спецназа США работал на ФСБ
Фото: Газета.Ru
Бывший капитан спецназа армии США, "зеленый берет" Питер Рафаэль Джибински Деббинс признался в работе на российскую разведку. Кураторы якобы дали американцу кодовое имя — "Икар Лесников". Фигуранту расследования грозит пожизненное заключение.
Бывший «зеленый берет» армии США 45-летний Питер Рафаэль Джибински Деббинс признал себя виновным в сговоре с оперативниками российской разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединенных Штатов, говорится в сообщении американского минюста.
Согласно судебным документам, уроженец Гейнсвилля вступил в сговор с россиянами, и с декабря 1996 года по январь 2011 года периодически посещал Россию, где встречался с кураторами. В 1997 году разведчики присвоили Деббинсу кодовое имя — «Икар Лесников», а он подписал заявление, подтверждающее, что хочет служить России.
В материалах прямо не упоминаются ведомства, с сотрудниками которых работал Деббинс, но отдельно поясняется, что российскими разведывательными службами американская сторона называет ФСБ и ГРУ.
В документах указывается, что первым актом сотрудничества Деббинса с российской военной разведкой в конце 1996 года стало то, что он назвал одному из своих российских кураторов имена четырех католических монахинь, которых он посетил, находясь в России.
Деббинс получал символическую плату за свою информацию, а изначально вообще отказался от денег. Согласно обвинительному заключению, на одной из встреч с разведчиками из РФ он принял в качестве оплаты бутылку коньяка и российскую военную форму, сообщает Associated Press.

«Деббинс признал, что предал доверие нашей страны, передав конфиденциальную информацию о национальной безопасности россиянам», — сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон К. Демерс.

По его словам, фигурант расследования предал присягу, страну и членов своей команды спецназа, и намеревался нанести вред Соединенным Штатам и помочь России.

«Признание вины Деббинса представляет собой еще один успех в наших продолжающихся усилиях по противодействию угрозе национальной безопасности, исходящей от врагов нашей страны, включая Россию», — добавил Демерс.

С 1998 по 2005 год Деббинс проходил службу в подразделении по защите от химического, биологического, радиоактивного и ядерного оружия, а затем перевелся в спецназ в звании капитана. Американская сторона утверждает, что обвиняемый сделал это по поручению именно российских кураторов.
Как указывается в материалах дела, военный предоставлял разведке РФ информацию о химических подразделениях армии США и отрядах специального назначения. Фигурант также рассказывал российским кураторам про своих однополчан из спецназа в русле того, стоит ли разведчикам пытаться их также привлекать к сотрудничеству.
Сам обвиняемый не раскрывает своих российских контактов. При этом, в материалах дела указывается, что одним из кураторов американца был российский военный разведчик из Самары. На железнодорожном вокзале в Самаре у них и прошла одна из встреч. Более того — несколько дней Деббинс отдыхал на загородном курорте в Поволжье, указывает минюст.
Когда его химическое подразделение направляли в Южную Корею в 1998 и 1999 годах, Деббинс предоставлял своим российским кураторам информацию о развертывании американских сил. Позже он отправился со своим подразделением спецназа в Азербайджан и Грузию и также предоставил РФ все данные о происходившем там.
В обвинительном заключении говорится, что Деббинс лишился допуска к системе безопасности и командования своим подразделением из-за некоего нарушения в 2004 или 2005 году, а затем покинул армию.
С 2005 по 2010 год он работал в Миннесоте в украинской сталелитейной компании.

«Деббинс считал, что Соединенные Штаты слишком доминируют в мире и их необходимо урезать в размерах», — говорится в комментарии прокурора.

В материалах также указывается, что Деббинс был мотивирован отчасти и из-за горечи по поводу своей неудавшейся военной карьеры.

«ФБР и другие ведомства, участвующие в расследовании, не остановятся ни перед чем, чтобы привлечь [Деббинса] к ответственности за свои действия», — предупредил помощник директора отдела контрразведки ФБР Алан А. Колер-младший.

Приговор Деббинсу будет вынесен 26 февраля 2021 года. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Как указывает минюст, расследованию помогали американская армейская контрразведка, полиция Великобритании и MI5.
Министерство юстиции США также сообщило, что Деббинс за свою карьеру проходил службу в качестве офицера ВС США в Южной Корее, Германии и Азербайджане, но сам себя называл «сыном России».
В 1997 году Деббинс окончил Миннесотский университет, а в 2015 году получил степень магистра стратегических и международных исследований в вашингтонском Институте мировой политики, специализирующемся в области национальной безопасности, разведки и международных дел.
Мать Деббинса родилась в Советском Союзе. Жена спецназовца — уроженка Челябинска, где они познакомились и поженились в 1997 году, в 2010 году женщина получила американское гражданство. Отец супруги Деббинса является отставным офицером российской армии.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Газета.Ru: последние новости
Как на Украину и Донбасс повлияет новый закон о децентрализации Как на Украину и Донбасс повлияет новый закон о децентрализации CNN: Трамп хочет вывести войска США из Афганистана и Ирака CNN: Трамп хочет вывести войска США из Афганистана и Ирака Лукашенко ответил Зеленскому на обращение к нему без должности Лукашенко ответил Зеленскому на обращение к нему без должности
Комментарии 203
В мире , Армия , Статьи , Джон Демерс , ФСБ , ФБР , ГРУ , Минюст РФ , Министерство юстиции США , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
01:26
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
Общество Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
00:29
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
00:43
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
Новости Москвы Происшествия
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
00:38
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
Новости Москвы Политика
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
00:08
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
Происшествия
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
00:25
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение