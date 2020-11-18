Бывший капитан спецназа армии США , "зеленый берет" Питер Рафаэль Джибински Деббинс признался в работе на российскую разведку. Кураторы якобы дали американцу кодовое имя — "Икар Лесников". Фигуранту расследования грозит пожизненное заключение.

Бывший «зеленый берет» армии США 45-летний Питер Рафаэль Джибински Деббинс признал себя виновным в сговоре с оперативниками российской разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединенных Штатов, говорится в сообщении американского минюста

Согласно судебным документам, уроженец Гейнсвилля вступил в сговор с россиянами, и с декабря 1996 года по январь 2011 года периодически посещал Россию , где встречался с кураторами. В 1997 году разведчики присвоили Деббинсу кодовое имя — «Икар Лесников», а он подписал заявление, подтверждающее, что хочет служить России.

ГРУ. В материалах прямо не упоминаются ведомства, с сотрудниками которых работал Деббинс, но отдельно поясняется, что российскими разведывательными службами американская сторона называет ФСБ

В документах указывается, что первым актом сотрудничества Деббинса с российской военной разведкой в конце 1996 года стало то, что он назвал одному из своих российских кураторов имена четырех католических монахинь, которых он посетил, находясь в России.

Деббинс получал символическую плату за свою информацию, а изначально вообще отказался от денег. Согласно обвинительному заключению, на одной из встреч с разведчиками из РФ он принял в качестве оплаты бутылку коньяка и российскую военную форму, сообщает Associated Press.

«Деббинс признал, что предал доверие нашей страны, передав конфиденциальную информацию о национальной безопасности россиянам», — сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон К. Демерс.

По его словам, фигурант расследования предал присягу, страну и членов своей команды спецназа, и намеревался нанести вред Соединенным Штатам и помочь России.

«Признание вины Деббинса представляет собой еще один успех в наших продолжающихся усилиях по противодействию угрозе национальной безопасности, исходящей от врагов нашей страны, включая Россию», — добавил Демерс.

С 1998 по 2005 год Деббинс проходил службу в подразделении по защите от химического, биологического, радиоактивного и ядерного оружия, а затем перевелся в спецназ в звании капитана. Американская сторона утверждает, что обвиняемый сделал это по поручению именно российских кураторов.

Как указывается в материалах дела, военный предоставлял разведке РФ информацию о химических подразделениях армии США и отрядах специального назначения. Фигурант также рассказывал российским кураторам про своих однополчан из спецназа в русле того, стоит ли разведчикам пытаться их также привлекать к сотрудничеству.

Сам обвиняемый не раскрывает своих российских контактов. При этом, в материалах дела указывается, что одним из кураторов американца был российский военный разведчик из Самары. На железнодорожном вокзале в Самаре у них и прошла одна из встреч. Более того — несколько дней Деббинс отдыхал на загородном курорте в Поволжье, указывает минюст.

Когда его химическое подразделение направляли в Южную Корею в 1998 и 1999 годах, Деббинс предоставлял своим российским кураторам информацию о развертывании американских сил. Позже он отправился со своим подразделением спецназа в Азербайджан и Грузию и также предоставил РФ все данные о происходившем там.

В обвинительном заключении говорится, что Деббинс лишился допуска к системе безопасности и командования своим подразделением из-за некоего нарушения в 2004 или 2005 году, а затем покинул армию.

С 2005 по 2010 год он работал в Миннесоте в украинской сталелитейной компании.

«Деббинс считал, что Соединенные Штаты слишком доминируют в мире и их необходимо урезать в размерах», — говорится в комментарии прокурора.

В материалах также указывается, что Деббинс был мотивирован отчасти и из-за горечи по поводу своей неудавшейся военной карьеры.

«ФБР и другие ведомства, участвующие в расследовании, не остановятся ни перед чем, чтобы привлечь [Деббинса] к ответственности за свои действия», — предупредил помощник директора отдела контрразведки ФБР Алан А. Колер-младший.

Приговор Деббинсу будет вынесен 26 февраля 2021 года. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Как указывает минюст, расследованию помогали американская армейская контрразведка, полиция Великобритании и MI5.

Министерство юстиции США также сообщило, что Деббинс за свою карьеру проходил службу в качестве офицера ВС США в Южной Корее, Германии и Азербайджане, но сам себя называл «сыном России».

В 1997 году Деббинс окончил Миннесотский университет, а в 2015 году получил степень магистра стратегических и международных исследований в вашингтонском Институте мировой политики, специализирующемся в области национальной безопасности, разведки и международных дел.

Мать Деббинса родилась в Советском Союзе. Жена спецназовца — уроженка Челябинска, где они познакомились и поженились в 1997 году, в 2010 году женщина получила американское гражданство. Отец супруги Деббинса является отставным офицером российской армии.