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Маас предупредил, что ЕС продолжит давление на Лукашенко 

Газета.Ru и ещё 2 21 час назад
Маас: ЕС продолжит давление на Лукашенко
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз продолжит давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, пока тот не пойдет на уступки оппозиции. Об этом пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке.
Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.
С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.
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Комментарии 4
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Германия , Латвия , Литва , Польша , США
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