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Санду назвала Крым Украиной 

Lenta.ru и ещё 10 18 ноября 2020
Санду объяснила, чей Крым
Фото: ТАСС
Избранный президент Молдавии Майя Санду назвала Крым частью Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым — это часть Украины», — сказала Санду.

Она заверила, что уважает территориальную целостность и «суверенитет Украины в отношении Крыма». «Я об этом говорила, когда была премьер-министром и, уверяю, я буду говорить то же самое, когда стану президентом», — подчеркнула Санду.
Санду захотела вывести российские войска
Ранее победительница президентских выборов заявила о намерениях развивать отношения с Москвой и высказалась за полный вывод российских войск из Приднестровья.
Второй тур выборов состоялся в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, Санду получила 943 006 голосов, действующий президент Игорь Додон — 690 615.
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В мире , Выборы на Украине , Игорь Додон , Молдова , Москва , Республика Крым
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