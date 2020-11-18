Санду объяснила, чей Крым

Избранный президент Молдавии Майя Санду назвала Крым частью Украины . Об этом сообщает «Европейская правда».

«Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым — это часть Украины», — сказала Санду.

Она заверила, что уважает территориальную целостность и «суверенитет Украины в отношении Крыма». «Я об этом говорила, когда была премьер-министром и, уверяю, я буду говорить то же самое, когда стану президентом», — подчеркнула Санду.

Ранее победительница президентских выборов заявила о намерениях развивать отношения с Москвой и высказалась за полный вывод российских войск из Приднестровья.