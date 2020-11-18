Санду объяснила, чей Крым

Избранный президент Молдавии Майя Санду назвала Крым частью Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».
«Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым — это часть Украины», — сказала Санду.
Она заверила, что уважает территориальную целостность и «суверенитет Украины в отношении Крыма». «Я об этом говорила, когда была премьер-министром и, уверяю, я буду говорить то же самое, когда стану президентом», — подчеркнула Санду.
Ранее победительница президентских выборов заявила о намерениях развивать отношения с Москвой и высказалась за полный вывод российских войск из Приднестровья.
Второй тур выборов состоялся в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, Санду получила 943 006 голосов, действующий президент Игорь Додон — 690 615.