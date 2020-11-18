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Новый опасный для человека вирус нашли в Боливии 

Вероника Полынина 15 минут назад
В Боливии выявили новый опасный для человека вирус — геморрагическая лихорадка Чапаре, открытая в 2004 году, оказалась способна передаваться человеку.
Как сообщает издание Livescience, недавно проведенное исследование показало, что заражение вирусом происходит через биологические жидкости. Основные разносчики лихорадки Чапаре — грызуны.
При заболевании возникают жар, боль в животе, рвота, кровоточивость десен, сыпь и резь в глазах.
До сих пор был зафиксирован только один подтвержденный случай вируса Чапаре в сельской боливийской провинции Чапаре в 2004 году. Но в 2019 году, согласно опубликованным исследованиям, еще как минимум пять человек заразились этой болезнью недалеко от столицы Боливии Ла-Паса, в результате чего погибли три человека.
По мнению вирусных экспертов, активных вспышек Чапаре в 2020 году не будет, и даже в случае новых вспышек вирус вряд ли вызовет пандемию.
Однако причины для беспокойства все равно есть. Согласно информации «Центра по контролю и профилактики заболеваний» (CDC), трое из пяти подтвержденных пациентов в 2019 году были работниками здравоохранения. «Молодой медицинский ординатор», фельдшер скорой помощи и гастроэнтеролог заразились Чапаре после контакта с жидкостями организма инфицированных пациентов. Двое из них погибли.
Ранее «Рамблер» сообщал о вспышке желтой лихорадки в Нигерии. В период с 1 по 11 ноября в штатах Баучи, Энугу и Дельта было выявлено 222 случая заболевания желтой лихорадкой, умерли 76 человек.
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