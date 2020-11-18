Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Помпео прилетел в Израиль

Деловая газета "Взгляд"
28 минут назад
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл в Израиль с визитом, об этом сообщило американское посольство в Иерусалиме.
Помпео прилетел в Израиль
Фото: ReutersReuters
«На повестке дня визита: содействие «Авраамическим мирным соглашениям», сотрудничество в области безопасности на благо региона и защита религиозной свободы и общих ценностей», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».
В аэропорту Помпео встретил посол США в Иерусалиме Дэвид Фридман.
У госсекретаря запланированы переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и делегацией Бахрейна.
Ранее СМИ сообщили, что Помпео станет первым руководителем Госдепа США, который посетит оккупированные Израилем Голанские высоты.
В начале ноября парламент Израиля одобрил большинством в 62 голоса против 14 соглашение о нормализации отношений между еврейским государством и Бахрейном.
В августе Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) при посредничестве Трампа заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.
В сентябре Израиль и Бахрейн достигли соглашения об установлении дипотношений. В октябре власти Бахрейна и Израиля официально установили дипломатические отношения.
В мире,Дэвид Фридман,Биньямин Нетаньяху,Госдеп США,РИА Новости,Иерусалим,Израиль,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители