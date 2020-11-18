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В Китае приготовились к последнему «акту безумия» Трампа 

Lenta.ru 59 минут назад
В Китае приготовились к последнему «акту безумия» президента США Дональда Трампа, который он может устроить перед своим уходом с поста главы государства. Соответствующая статья появилась на китайском прогосударственном портале Global Times.
Как заявил в беседе с порталом ряд экспертов, в последние дни своего пребывания у власти Трамп и его администрация могут активизировать свою антикитайскую политику, приняв дополнительные меры против Пекина. В частности, речь идет о введении санкций в отношении китайских чиновников и компаний из-за нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и Гонконге.
Трампу нашли способ сохранить кресло президента США
Таким образом, считают аналитики, действующий американский лидер сможет существенно усложнить жизнь своему вероятному преемнику на президентской должности Джо Байдену и саботировать его работу. Из-за подобных действий Трампа демократу уже в самом начале срока придется принимать непростое решение: либо и дальше сохранять напряженные отношения с Китаем, которые могут даже ухудшиться, либо пытаться отменить указы своего предшественника, рискуя нарваться на критику за слишком мягкий подход к Пекину.

«Трамп фактически ставит ловушку или закладывает мину для администрации Байдена», — отметил профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шень Йи (Shen Yi).

О том, что план действующего американского лидера может сработать, заявил и представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот, передает The Independent. По словам Уллиота, если Китай не изменит свой курс и не станет вести себя более ответственно на международной арене, попытки отменить направленные против Пекина «исторические» указы Трампа станут политическим самоубийством для следующих президентов США.
В то же время само издание отмечает, что, скорее всего, сторонники Трампа будут активно критиковать Байдена вне зависимости от того, какие действия он будет предпринимать. Таким образом, он получит определенную свободу в том, что касается отмены любых решений, принятых предыдущим американским лидером, считает The Independent.
Ранее в ноябре чиновники из администрации Трампа рассказали, что действующий президент США планирует принять новый пакет санкций против Китая. Так он может попытаться проучить Пекин «за все сразу», отмечали они.
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Комментарии 39
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , The Independent , Гонконг , Китай , Пекин , США
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