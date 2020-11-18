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«Умер москалем»: украинцев обрадовала смерть Виктюка 

Алиса Селезнёва 21 минуту назад
Украинские националисты отреагировали на смерть известного режиссера Романа Виктюка заявлением, что «он умер москалем» и «хорошо, что умер». Об этом пишет «Свободная пресса».
Как сообщал «Рамблер», Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Он работал в театрах Львова, Киева, Вильнюса, Москвы. А в 1990-м году открыл Театр Романа Виктюка. В конце октября 84-летний режиссер был госпитализирован с коронавирусом. Днем 17 ноября он скончался.
Раскрыта тайная жизнь Виктюка
Комментируя смерть режиссера радикал Дмитрий Корчинский напомнил, что тот жил и работал в Москве.

«Пишут, что умер известный театральный режиссер Роман Виктюк. Я не видел ни одного его представления. … Он продолжал жить в Москве, продолжал в московских театрах ставить московские спектакли для московитов. Может и хорошо, что умер?» — отметил он.

А экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко процитировал прижизненное высказывание Виктюка, в котором тот призывал жителей Донбасса «побыть в тишине» и вспомнить, что они украинцы.
Консул Украины в Израиле Олег Вишняков напомнил, что ушедший режиссер «сражался с советской системой», назвав его львовянином.
Комментарии 5
В мире , Видео , Дмитрий Корчинский , Олег Вишняков , Роман Виктюк , Анатолий Гриценко
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