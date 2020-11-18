«Умер москалем»: украинцев обрадовала смерть Виктюка 

Украинские националисты отреагировали на смерть известного режиссера Романа Виктюка заявлением, что «он умер москалем» и «хорошо, что умер». Об этом пишет «Свободная пресса».
Как сообщал «Рамблер», Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Он работал в театрах Львова, Киева, Вильнюса, Москвы. А в 1990-м году открыл Театр Романа Виктюка. В конце октября 84-летний режиссер был госпитализирован с коронавирусом. Днем 17 ноября он скончался.
Комментируя смерть режиссера радикал Дмитрий Корчинский напомнил, что тот жил и работал в Москве.
«Пишут, что умер известный театральный режиссер Роман Виктюк. Я не видел ни одного его представления. … Он продолжал жить в Москве, продолжал в московских театрах ставить московские спектакли для московитов. Может и хорошо, что умер?» — отметил он.
А экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко процитировал прижизненное высказывание Виктюка, в котором тот призывал жителей Донбасса «побыть в тишине» и вспомнить, что они украинцы.
Консул Украины в Израиле Олег Вишняков напомнил, что ушедший режиссер «сражался с советской системой», назвав его львовянином.