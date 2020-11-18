Полиция применила водометы на демонстрации в Берлине

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Обстановка на демонстрации против коронавирусных мер возле Бранденбургских ворот в центре Берлина накалилась, передает корреспондент ТАСС.

Полиция после призывов разойтись применила водометы, в ответ полетели петарды, дымовые шашки и бутылки. В воздухе стоит резкий запах гари. Тем не менее, правоохранители продолжают призывать демонстрантов прекратить акцию.

Начались задержания, полицейские выхватывают из толпы особенно агрессивно настроенных манифестантов.

Более 2 тыс. человек обеспечивают порядок в городе.