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Полиция применила водометы на демонстрации против карантинных мер в Берлине 

ТАСС 21 минуту назад
Полиция применила водометы на демонстрации в Берлине
Фото: © EPA-EFE/FILIP SINGER
Обстановка на демонстрации против коронавирусных мер возле Бранденбургских ворот в центре Берлина накалилась, передает корреспондент ТАСС.
Полиция после призывов разойтись применила водометы, в ответ полетели петарды, дымовые шашки и бутылки. В воздухе стоит резкий запах гари. Тем не менее, правоохранители продолжают призывать демонстрантов прекратить акцию.
Начались задержания, полицейские выхватывают из толпы особенно агрессивно настроенных манифестантов.
Более 2 тыс. человек обеспечивают порядок в городе.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Берлин , Германия
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