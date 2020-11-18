«Пишут, что умер известный театральный режиссер Роман Виктюк. Я не видел ни одного его представления. … Он продолжал жить в Москве, продолжал в московских театрах ставить московские спектакли для московитов. Может и хорошо, что умер?» — откликнулся на трагедию Корчинский.