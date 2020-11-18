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«Умер москалем»: украинских националистов обрадовала смерть Виктюка 

Свободная пресса и ещё 1 38 минут назад
Сообщение о смерти известного режиссера Романа Виктюка, который скончался 17 ноября, вызвало неадекватную реакцию у части украинского общества.
Исходя из содержания заявлений ряда представителей националистических групп «незалежной», «уроженец Галиции Виктюк жил и работал в России, поэтому умер москалем».
Так, радикал Дмитрий Корчинский именно в день смерти знаменитого режиссера решил рассказать о своих театральных предпочтениях.

«Пишут, что умер известный театральный режиссер Роман Виктюк. Я не видел ни одного его представления. … Он продолжал жить в Москве, продолжал в московских театрах ставить московские спектакли для московитов. Может и хорошо, что умер?» — откликнулся на трагедию Корчинский.

Раскрыта тайная жизнь Виктюка
Стоит отметить, что прозвучали и комментарии другого плана, в которых если и выражается сожаление о смерти режиссера, то в привязке к событиям в Донбассе. «Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое» — процитировал высказывание Романа Виктюка экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.
А консул Украины в Израиле Олег Вишняков не преминул напомнить, что ушедший режиссер «сражался с советской системой»: «Умер львовянин, талантливый режиссер и выдающийся человек. Большой и неповторимый Роман Виктюк. Даже в период тоталитаризма он никогда не ставил спектаклей, которые „обслуживали систему“.
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Комментарии 4
В мире , Видео , Дмитрий Корчинский , Олег Вишняков , Роман Виктюк , Анатолий Гриценко , Москва
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