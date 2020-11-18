Алиев заявил об участии Турции в операциях в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут участвовать в "операциях по обеспечению безопасности" армянского и азербайджанского народов в Карабахе.
Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане Паулине Эйзема.
"Наверняка вы знаете, что региональные страны поддержали данное заявление (по Карабаху — ред.). Все наши соседи выразили поддержку этому заявлению. Двое из наших соседей — Россия и Турция — будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому считаю, что было бы справедливым, если бы вы были на нашей стороне", — приводит слова Алиева госагентство "Азертадж".
Ранее посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян сообщил, что парламент Нидерландов принял резолюции о введении индивидуальных санкций в отношении Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Авторами резолюции являются депутаты Садет Карабулут и Хедлит Плюмен.