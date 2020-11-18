Алиев заявил об участии Турции в операциях в Карабахе

"Наверняка вы знаете, что региональные страны поддержали данное заявление (по Карабаху — ред.). Все наши соседи выразили поддержку этому заявлению. Двое из наших соседей — Россия и Турция — будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому считаю, что было бы справедливым, если бы вы были на нашей стороне", — приводит слова Алиева госагентство "Азертадж".