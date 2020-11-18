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Алиев заявил об участии России и Турции в операциях в Карабахе 

РИА Новости 1 час назад
Алиев заявил об участии Турции в операциях в Карабахе
Фото: © Пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут участвовать в "операциях по обеспечению безопасности" армянского и азербайджанского народов в Карабахе.
Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане Паулине Эйзема.

"Наверняка вы знаете, что региональные страны поддержали данное заявление (по Карабаху — ред.). Все наши соседи выразили поддержку этому заявлению. Двое из наших соседей — Россия и Турция — будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому считаю, что было бы справедливым, если бы вы были на нашей стороне", — приводит слова Алиева госагентство "Азертадж".

Ранее посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян сообщил, что парламент Нидерландов принял резолюции о введении индивидуальных санкций в отношении Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Авторами резолюции являются депутаты Садет Карабулут и Хедлит Плюмен.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Ильхам Алиев , Мехрибан Алиева , Тигран Балаян
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