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Трампу нашли способ сохранить кресло президента США 

Алиса Селезнёва 42 минуты назад
Суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа и дал возможность действующему президенту США обратиться в Верховный суд. Трамп может рассчитывать на победу, так как большинство судей назначено республиканцами. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Взгляд».
Как сообщал «Рамблер», 3 ноября в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор официально не назван, однако средства массовой информации отдают победу демократу Джо Байдену. Тот также уже заявил, что стал новым президентом США. При этом действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп не признал свое поражение и объявил о намерении добиваться справедливости в суде.
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Ранее Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, в котором говорилось, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.
По словам экспертов, это решение дает действующему президенту США возможность обратиться в Верховный суд страны.

«Это открывает ему прямую возможность идти в Верховный суд, так как все действия в нижестоящих инстанциях теперь исчерпаны. Трамп имеет на это полное право», — объяснил профессор Факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Он также напомнил, что у Трампа есть все шансы на успех в Верховном суде.

«Там три судьи из девяти номинированы самим Трампом, а еще три — Джорджем Бушем-младшим, тоже республиканцем», — пояснил эксперт.

Политолог-американист Малек Дудаков также отметил, что Трапу «нужно было любое решение нижестоящей инстанции, чтобы потом обжаловать его».

«Теперь для него доступна последняя возможность добиться справедливости. Но пока сложно предсказать, какое решение вынесут судьи», — отметил он.

Ранее ряд мировых лидеров направили свои поздравления Джо Байдену. В частности, победу за демократом признали канцлер Германии, президенты Франции и Италии, премьер-министр Великобритании и генеральный секретарь НАТО.
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В мире , Видео , Александр Домрин , Джозеф Байден , Джордж Буш , Дональд Трамп , ВШЭ , НАТО , Деловая газета "Взгляд"
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