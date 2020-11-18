Санду намерена активизировать отношения с ЕС

Избранная президентом Молдавии Майя Санду на встрече с главой постоянной делегации ЕС Кишиневе Петером Михалко заявила о планах активизировать отношения с Евросоюзом, информирует в среду возглавляемая Санду Партия действия и солидарности.

"Санду заверила, что приложит все усилия, чтобы получить для Республики Молдова как можно больше ресурсов после активизации взаимодействия в рамках соглашения об ассоциации с ЕС", — говорится в сообщении. "Нам нужна поддержка для развития населенных пунктов, чтобы повысить уровень жизни граждан", — цитируются в нем слова Санду.

Как информирует пресс-служба партии, сегодня у Санду также состоялась встреча с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом, которого она поблагодарила за оказываемую США поддержку Молдавии. Ранее Санду сообщила ТАСС, что на этой неделе у нее запланирована встреча с послом РФ Олегом Васнецовым. Она также отметила заинтересованность в хороших отношениях с Москвой.