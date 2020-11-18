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Майя Санду намерена активизировать отношения с ЕС 

ТАСС 41 минуту назад
Санду намерена активизировать отношения с ЕС
Фото: Reuters
Избранная президентом Молдавии Майя Санду на встрече с главой постоянной делегации ЕС в Кишиневе Петером Михалко заявила о планах активизировать отношения с Евросоюзом, информирует в среду возглавляемая Санду Партия действия и солидарности.

"Санду заверила, что приложит все усилия, чтобы получить для Республики Молдова как можно больше ресурсов после активизации взаимодействия в рамках соглашения об ассоциации с ЕС", — говорится в сообщении. "Нам нужна поддержка для развития населенных пунктов, чтобы повысить уровень жизни граждан", — цитируются в нем слова Санду.

Как информирует пресс-служба партии, сегодня у Санду также состоялась встреча с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом, которого она поблагодарила за оказываемую США поддержку Молдавии. Ранее Санду сообщила ТАСС, что на этой неделе у нее запланирована встреча с послом РФ Олегом Васнецовым. Она также отметила заинтересованность в хороших отношениях с Москвой.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, Санду одержала победу с результатом 57,7% голосов, у действующего президента страны Игоря Додона — 42,2%. До 25 ноября комиссия должна подвести итоги выборов и направить их на утверждение в Конституционный суд. Если кандидаты оспорят результаты, то суд должен будет дождаться завершения судебных процедур в нижестоящих инстанциях. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря, после чего он будет исполнять обязанности главы республики до инаугурации нового президента.
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Комментарии
В мире , Игорь Додон , ЕС , ИТАР-ТАСС
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