Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Эксперты: У Трампа появился шанс оспорить итоги выборов в Верховном суде США 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
«Трампу было необходимо решение нижестоящего суда, чтобы получить возможность обращения в Верховный суд США. Там у него есть шансы на победу, поскольку 6 из 9 судей были номинированы республиканцами», — сказал газете ВЗГЛЯД профессор права Александр Домрин, комментируя решение Верховного суда Пенсильвании отклонить иск штаба Дональда Трампа по выборам.

«С одной стороны, Трамп не смог добиться своего на уровне штата и это для него своего рода «облом» ­— Пенсильвания могла бы дать ему 20 голосов выборщиков. С другой стороны, это открывает ему прямую возможность идти в Верховный суд, так как все действия в нижестоящих инстанциях теперь исчерпаны. Трамп имеет на это полное право», — объяснил профессор Факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин.

В Верховном суде, по мнению Домрина, у Трампа есть шансы добиться пересмотра итогов прошедших выборов. «Там 3 судьи из 9 номинированы самим Трампом, а еще 3 — Джорджем Бушем-младшим, тоже республиканцем. Это не означает, что они будут голосовать так, как нужно Трампу, но шансы на успех определенно есть», — предположил эксперт.
Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности
Политолог-американист Малек Дудаков также считает, что «Трамп ожидал именно такого решения суда Пенсильвании». «Трампу нужно было любое решение нижестоящей инстанции, чтобы потом обжаловать его либо в Апелляционном суде, либо сразу в Верховном. Теперь для него доступна последняя возможность добиться справедливости. Но пока сложно предсказать, какое решение вынесут судьи», — заключил он.
Ранее Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.
Суд счел положения избирательной комиссии «разумными», так как они «позволяли представителям кандидатов наблюдать за тем, как комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом», передает РИА «Новости».
Напомним, почти 80% американцев, которые приняли участие в опросе, проведенном Reuters и Ipsos, считают демократа Джо Байдена победителем на выборах президента США.
Данные опроса, проведенного Politico и Morning Consult, свидетельствуют, что, по мнению большинства опрошенных, действующий американский лидер Дональд Трамп должен признать поражение на выборах.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США уже объявили о победе Байдена, а сам он объявил себя «избранным руководителем» страны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Воевавший за ВСУ российский актер Пашинин тайно женился Воевавший за ВСУ российский актер Пашинин тайно женился Турецкие роботы натравливают армян на русских Турецкие роботы натравливают армян на русских Киев отказался пропустить гуманитарный груз в Донбасс Киев отказался пропустить гуманитарный груз в Донбасс
Комментарии 53
В мире , Видео , Александр Домрин , Джозеф Байден , Джордж Буш , Дональд Трамп , ВШЭ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
01:15
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
00:34
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
В мире Общество
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
00:36
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
Происшествия
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
00:12
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
Происшествия
Истребитель для китайского авианосца показали на видео
02:17
Истребитель для китайского авианосца показали на видео
Армия
Разборку прототипа карабина АКВ-521 показали на видео
01:40
Разборку прототипа карабина АКВ-521 показали на видео
Армия
Новую китайскую атомную подлодку сняли на видео
00:50
Новую китайскую атомную подлодку сняли на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
00:51
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
Происшествия
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
00:49
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
Происшествия
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
00:38
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение