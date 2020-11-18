Израиль нанес удар по союзникам России в Сирии 

Израиль нанес удары по восьми военным объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и сирийских вооруженных сил, включая склады, штабы и батареи комплексов ПВО. Об этом сообщает ТАСС.

В израильской армии заявили, что одной из целей стал секретный военный объект, служивший точкой встречи иранских делегаций по прибытии в Сирию.

Удар израильских истребителей стал ответом на установку нескольких самодельных бомб между Израилем и Сирией на Голанских высотах. Накануне израильские военные нашли и обезвредили эти бомбы.

В Израиле найденную взрывчатку назвали «еще одним наглядным доказательством иранского присутствия в Сирии», угрожающего стабильности в регионе. Власти страны подчеркнули, что возлагают ответственность за все действия, совершаемые на территории Сирии, на сирийский режим.

ТАСС отмечает , что в результате удара Израиля по окрестностям Дамаска погибли трое сирийских военных, один пострадал.

Голанские высоты — это горное плато, расположенное между Израилем и Сирией. С 1967 года после Шестидневной войны большую его часть контролирует Израиль. Обладание высотами дает преимущество в возможной войне, также они — источник пресной воды.