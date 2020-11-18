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В Тбилиси проходит «безмолвный митинг» 

ИА Regnum 1 час назад
В Тбилиси проходит «безмолвный митинг»
Фото: Reuters
«Безмолвный митинг» проводят 18 ноября в Тбилиси оппозиционные партии в день визита в Грузию государственного секретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».
По информации журналистов, протестующие выстроились на улицах от Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили до Тбилисской филармонии с плакатами, на которых на английском языке написано «сфальсифицировано» (falsified). Кроме того, протестующие продолжают собираться на площади Республики.
Акцию организовали специально во время визита госсекретаря США, чтобы обратить его внимание на конфликт между оппозицией и властями. Один из лидеров партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили в беседе с журналистами отметил, что считает важным визит Помпео в то время, когда в Грузии возник политический кризис.

«Очень важно, что Майк Помпео встретится с представителями гражданского сектора и услышит напрямую от них о проблемах внутри страны, а также уделит особое внимание выборам, которые состоятся 31 октября». — сказал Удумашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.
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В мире , Заал Удумашвили , Грузия , США , Тбилиси
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