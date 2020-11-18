Пока вы спали: Путин нарушил планы Эрдогана 

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Заявление России о том, что она выполнит свои обязательства перед Арменией в полном объеме, кардинально изменило ситуацию в Нагорном Карабахе и внесло коррективы в турецкие экспансионистские программы. Об этом заявил изданию Iravunk армянский политик, лидер партии «Союз Конституционное Право», депутат II, V, VI созывов Айк Бабуханян.

По его словам, Турция рассчитывает на расширение своего влияния в Закавказье и ведет с Россией борьбу не только за Нагорный Карабах и Армению, но и за Азербайджан.

При этом российская армия встала на пути у Турции и не дала ей «взять в свои руки армяно-иранскую границу». Также позиция России и президента Владимира Путина позволила переломить ситуацию в Карабахе, подчеркнул политик.

В социальных сетях выявлены более шести тысяч поддельных аккаунтов, которые с начала боев в Нагорном Карабахе ведут активную пропаганду, дискредитируя Россию в Армении.

При этом IP-адреса фейковых страниц азербайджанские, турецкие или британские, рассказал в интервью RT руководитель проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator Эдгар Григорян

«С первого дня внедрялась идея, что Армении не нужна Россия. Что армянская армия сильна сама по себе, что нужно отказываться от помощи России, что Россия — оккупант. Основная цель была представить Россию в виде некоего тирана», — пояснил он.

При этом, по словам эксперта, работа продолжается и после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабахе. Основной смысл сообщений заключается в том, что Армению обманули и продали, а также муссируется тема, что все организовала Россия для расширения собственного влияния на Кавказе, подчеркнул Григорян.

Грузинские политологи ожидают, что главной целью нынешнего визита в Тбилиси госсекретаря США Майка Помпео станет решение вопроса о создании в стране американских военных баз. Об этом на фоне размещения российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе попросили бывшие грузинские министры, послы и ряд политологов, пишет «Свободная пресса».

Института стран СНГ По мнению военного эксперта, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Владимира Евсеева , грузинским политикам «очень не понравилось, что в Нагорном Карабахе был поднят российский флаг». Однако американские базы в Грузии не станут залогом стабильности, а, наоборот, создадут условия для гонки вооружений в регионе, уверен он.

Министерство труда предложило изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются россиянам ежемесячно и пожизненно. Об этом пишет «Коммерсант».

В ведомстве предложили осуществлять единовременную выплату в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% МРОТ. Сейчас при выходе на пенсию россияне получают на руки всю сумму сразу, если рассчитанная для них накопительная часть составляет менее 5% от общей пенсии.

По данным издания, в опросе приняли участие 740 человек в возрасте 25-45 лет, воспитывающие детей. Среди наиболее популярных целей, на которые копятся деньги, респонденты назвали: квартиру (20,8%), машину (12,4%), путешествия (8,6%), ремонт (7%), образование (5,3%). Также 4% респондентов копят на дачу, а 1,5% на новую мебель и технику.