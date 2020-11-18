Коронавирус убил супругов-долгожителей в один день

В пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни в один день от коронавирусной инфекции скончались супруги — 82-летний Винченцо и 83-летняя Ольга Молино. В браке они прожили 63 года.

Как сообщает газета l’Eco di Bergamo, в конце сентября супруги отметили годовщину свадьбы. А 11 ноября они угодили в больницу. Отмечается, что на тот момент уровень насыщения крови кислородом у Винченцо составлял 68%, у Ольги — 86%.

Издание пишет, что в больнице они попали в разные палаты. А в минувшие воскресенье оба скончались с разницей в один час.