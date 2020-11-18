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Коронавирус убил итальянских супругов-долгожителей в один день 

Свободная пресса 3 часа назад
Коронавирус убил супругов-долгожителей в один день
Фото: Reuters
В пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни в один день от коронавирусной инфекции скончались супруги — 82-летний Винченцо и 83-летняя Ольга Молино. В браке они прожили 63 года.
Как сообщает газета l’Eco di Bergamo, в конце сентября супруги отметили годовщину свадьбы. А 11 ноября они угодили в больницу. Отмечается, что на тот момент уровень насыщения крови кислородом у Винченцо составлял 68%, у Ольги — 86%.
Издание пишет, что в больнице они попали в разные палаты. А в минувшие воскресенье оба скончались с разницей в один час.
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