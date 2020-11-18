Директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага спрогнозировал в беседе с «Известиями» пик распространения коронавируса в Европе.

По его словам, циркуляция COVID-19 продолжится весь зимний сезон, говорить о переходе на плато пока слишком сложно. Как считает вирусолог, в разных странах это произойдет в свой час, в зависимости от эпидемиологической ситуации, жесткости мер сдерживания и дисциплины населения.

Специалист отметил, что лечение так же необходимо, как и вакцина. «С препаратом мы защитим уязвимое население, с помощью терапии — вылечим остальных», — подчеркнул он, добавив, что вакцина в борьбе с коронавирусом играет важную роль, однако это не окончательный ответ заболеванию.

Как считает вирусолог, потребуются годы, чтобы вакцинировать достаточное количество людей и выработать коллективный иммунитет. «Не все согласятся на вакцинацию, а некоторые не смогут быть привиты по состоянию здоровья, поэтому всегда кто-то будет заражен», — заключил Мага.