Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Итальянский вирусолог спрогнозировал пик распространения коронавируса 

Lenta.ru 31 минуту назад
Директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага спрогнозировал в беседе с «Известиями» пик распространения коронавируса в Европе.
По его словам, циркуляция COVID-19 продолжится весь зимний сезон, говорить о переходе на плато пока слишком сложно. Как считает вирусолог, в разных странах это произойдет в свой час, в зависимости от эпидемиологической ситуации, жесткости мер сдерживания и дисциплины населения.
Специалист отметил, что лечение так же необходимо, как и вакцина. «С препаратом мы защитим уязвимое население, с помощью терапии — вылечим остальных», — подчеркнул он, добавив, что вакцина в борьбе с коронавирусом играет важную роль, однако это не окончательный ответ заболеванию.
Как считает вирусолог, потребуются годы, чтобы вакцинировать достаточное количество людей и выработать коллективный иммунитет. «Не все согласятся на вакцинацию, а некоторые не смогут быть привиты по состоянию здоровья, поэтому всегда кто-то будет заражен», — заключил Мага.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что человек не сможет забыть о COVID-19 даже с появлением эффективной вакцины. Ограничения из-за COVID-19 также сохранятся до тех пор, пока вирус не перестанет нести угрозу здоровью людей.
Последние новости
Режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом Режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом Бывший президент США перечислил причины слабости России Бывший президент США перечислил причины слабости России Путин рассказал о проваленных из-за Пашиняна переговорах с Алиевым Путин рассказал о проваленных из-за Пашиняна переговорах с Алиевым
Комментарии 7
В мире , Видео , Наука и техника , Роспотребнадзор , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео новой мобильной связи от Хабиба
01:06
Появилось видео новой мобильной связи от Хабиба
Общество
Появилось видео с протаранившим толпу в Калининграде
00:55
Появилось видео с протаранившим толпу в Калининграде
Происшествия
Въехавшая в толпу машина в Калининграде попала на видео
00:25
Въехавшая в толпу машина в Калининграде попала на видео
Происшествия
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
00:38
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Больше видео