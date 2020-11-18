Почему Байден повысит минимальную оплату труда в США

Джо Байден намерен повысить минимальную почасовую оплату труда в США. Он уверен, что это поможет восстановить экономику после пандемии COVID-19. В его штабе также считают, что угасание профсоюзного движения стало причиной роста социальной несправедливости. По мнению аналитиков, Байден старается копировать курс Франклина Рузвельта и возвращается к традиционной для Демпартии платформе. Однако эксперты сомневаются, что политик сможет реализовать эти обещания.

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Минимальная почасовая оплата труда в США может вырасти до $15 после того, как демократ Джо Байден возглавит Белый дом. Эта мера станет элементом восстановления экономики после пандемии коронавируса COVID-19. Об этом Байден написал в своём Twitter. Сейчас на федеральном уровне в США установлена минимальная зарплата почти вдвое ниже — $7,25 в час.

«Восстановление будет включать в себя повышение зарплат, в том числе увеличение минимальной ставки до $15 в час, улучшение льгот и укрепление права на коллективные переговоры — всё то, что даст возможность содержать семью. Так мы восстановим средний класс и сделаем его сильнее, чем когда-либо», — написал Байден.

«Способы кражи»

Требование повысить минимальную оплату труда содержится в программе Байдена, посвящённой поддержке рабочих и профсоюзов.

Политик уверен в том, что именно сильному профсоюзному движению США обязаны возникновением прослойки среднего класса. Результатом борьбы профсоюзов стала 40-часовая рабочая неделя, оплачиваемый отпуск и медицинские гарантии, говорится в документе.

«Однако сегодня против организации, коллективных переговоров, профсоюзов и самих трудящихся ведётся война, которая продолжается уже много десятилетий, а с Дональдом Трампом в Белом доме ситуация становится только хуже», — утверждают авторы документа.

Губернаторы-республиканцы и законодательные собрания штатов продвигают законы, направленные против трудящихся, чтобы подорвать рабочее движение и возможность вести коллективные переговоры с работодателями, уверены в команде Байдена.

Одновременно частные корпорации используют прибыль, чтобы увеличивать компенсации для генеральных директоров вместо того, чтобы инвестировать в своих работников и создавать больше качественных рабочих мест. Такая политика привела к росту неравенства доходов и эксплуатации рабочих. Ежегодно работодатели крадут у трудящихся примерно $15 млрд, просто платя им меньше минимальной ставки, утверждают в штабе Байдена.

«Кроме того, работники несут огромные потери в оплате труда из-за других способов кражи зарплаты, например неоплаты сверхурочных, насаждения ненормированного графика и несоответствия обязанностей квалификации работника. Вместе с тем эти компании зарабатывают миллиарды долларов и платят директорам десятки и сотни миллионов», — говорится в программе.

Байден обещает ужесточить политику в отношении работодателей, нарушающих трудовое законодательство и намеренно выводящих работников из штата под видом внешних подрядчиков.

В документе отмечается, что сегодня в профсоюзах состоят всего 10,5% американских наёмных работников. Это на 35% ниже показателей 1950-х годов. Угасание профсоюзного движения происходило вкупе с ростом социального неравенства. Чтобы исправить ситуацию, нужно, чтобы работники могли осуществлять своё право на забастовки, не боясь ответных действий.

«Право трудящихся не работать или бастовать — основополагающий аспект сохранения баланса сил на рабочем месте», — уверены демократы.

Курсом Рузвельта

Пессимистичные оценки сложившейся в США социально-экономической ситуации имеют под собой реальную почву, отмечают эксперты. По мнению профессора экономики из Университета Беркли Габриэля Цукмана, начиная с 1980-х годов доходы большинства американцев стагнировали, а доходы высшего класса непропорционально росли.

Если в 1980 году на 1% самых богатых американцев в общенациональном доходе приходилось около 10%, то сейчас — 20%. При этом в руках всего 1% американцев сконцентрировано порядка 40% всего имущества в стране, включая приносящие доход акции и недвижимость.

Это стало результатом курса президента Рональда Рейгана , который снизил налоги для самых состоятельных групп населения, отмечает Цукман.

Андрей Сидоров. Представив развёрнутую программу защиты трудовых прав и профсоюзов, Джо Байден обратился к наследию Франклина Рузвельта, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ

«Курс Рузвельта ставил во главу угла интересы рабочих. Для Байдена это актуальная повестка, поскольку на сегодняшний день индустриальные штаты скорее готовы поддерживать республиканцев. И демократы стремятся завоевать голоса рабочих. Эта повестка должна помочь демократам во время промежуточных выборов в конгресс», — отметил эксперт в комментарии RT.

В то же время Сидоров считает, что обвинения, звучащие со стороны администрации Байдена в адрес Трампа, не вполне справедливы.

«Трамп действовал правильно, он вернул в США промышленное производство. Именно перенос промышленности за рубеж в своё время истончил прослойку квалифицированных рабочих и, соответственно, средний класс в США. А промышленный рост поможет восстановить американскую экономику», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв

«Байден вернулся на классическую платформу Демократической партии, к программе Рузвельта, которую поддерживали рабочие и профсоюзы. Да и сам Байден — выходец из среды среднего класса, для него естественно заигрывать с этими слоями общества. Однако во многом заявления Байдена носят популистский характер», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Удар по бизнес-кругам

Как утверждает организация в сфере защиты трудовых прав National Employment Law Project, повышение минимальной зарплаты является наилучшим инструментом для развития экономики. Однако за последние 40 лет реальные доходы населения снизились на 30%, а минимальная зарплата на федеральном уровне не поднималась с 2009 года.

На фоне роста социального неравенства популярность в США получают социалистические идеи. Как показывают опросы , в последние годы всё больше молодых американцев обращаются к левой идеологии. Так, ранее 44% родившихся в 1980—1990-х годах американцев признались, что хотели бы жить в социалистической стране.

Власти штатов имеют право повышать уровень минимальной почасовой оплаты труда. В ряде регионов она превышает установленный на федеральном уровне показатель, однако в большинстве штатов не дотягивает до $15 в час. Такой уровень оплаты труда установлен пока лишь в округе Колумбия.

В 2019 году палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении уровня оплаты труда в стране до $15 в час к 2025 году. Однако инициатива была заблокирована сенатом, где на тот момент большинством располагали республиканцы.

Противники повышения зарплат утверждают, будто принятие таких мер приведёт к росту безработицы в стране, поскольку компании урежут свой штат. В Бюджетном управлении конгресса даже подсчитали, что повышение минимальной оплаты труда приведёт к сокращению 1,3 млн рабочих мест. Однако сторонники новых мер уверены, что это не окажет серьёзного влияния на рынок труда, поскольку в первую очередь увольнения затронут подростков.

Эксперты сомневаются, что Джо Байден и его команда смогут провести новый законопроект о повышении минимальной оплаты труда. По словам Андрея Сидорова, поднятие минимальной почасовой оплаты может привести к общему пересмотру зарплат в США. Это станет вызовом для бизнеса, который выступит против этой инициативы.

«Такие меры ударят по американским предпринимателям. Уверен, что против инициативы Байдена выступят влиятельные американские бизнес-круги», — пояснил эксперт.

С этим согласен и Юрий Рогулёв.