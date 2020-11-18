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При ракетном обстреле «зеленой зоны» Багдада погиб ребенок 

ТК «Звезда» и ещё 5 3 часа назад
В Багдаде при ракетной атаке погиб ребенок
Фото: РИА Новости
Иракские СМИ сообщают, что ответственность за нападение взяла на себя шиитская группировка «Аль-Каф».
Центральные кварталы Багдада подверглись массированному ракетному обстрелу. Четыре снаряда взорвались в «зеленой зоне» — это район, где расположены здания иностранных дипмиссий и иракских министерств. Еще три ракеты упали поблизости.
В результате атаки погиб ребенок, пять человек получили ранения. Все они — мирные жители.
Ответственность за нападение, по данным иракских СМИ, взяла на себя шиитская группировка «Аль-Каф». Она борется за вывод американских войск из страны. Также сообщается, что сегодняшняя атака стала местью за арест спецслужбами троих членов группировки.
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В мире , Багдад , Ирак , США
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