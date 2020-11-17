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США выделят деньги на Карабах 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
США выделят деньги на Карабах
Фото: Reuters
США выделят пять миллионов долларов для помощи пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Эти средства будут переданы Международному комитету Красного Креста и другим неправительственным организациям, заявил госсекретарь Майк Помпео, прибывший в Тбилиси с двухдневным визитом. Об этом сообщается на сайте посольства Вашингтона в Грузии.
Гуманитарная помощь, предоставляемая Госдепартаментом и Агентством США по международному развитию, позволит поддержать местные усилия по обеспечению продовольствием и жильем, а также оказанию медпомощи населению, которое пострадало в результате боевых действий в Нагорном Карабахе.
Госсекретарь поприветствовал прекращение огня между Ереваном и Баку и призвал стороны к скорейшему возобновлению переговоров с Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с целью выработки прочного политического решения конфликта в регионе. «Мы признаем вклад наших партнеров в международном сообществе и призываем другие правительства присоединиться к поддержке этих усилий», — сказано в заявлении.
Таким образом общая гуманитарная помощь США в Армении и Азербайджане с 2019 финансового года превысила 10 миллионов долларов. Из них почти 3,9 миллиона долларов было выделено на борьбу с пандемией COVID-19, помощь мигрантам, беженцам и общинам, которые их принимают.
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
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В мире , Международный комитет Красного Креста , ОБСЕ , Госдеп США , Азербайджан , Армения , Баку , Грузия , США , Тбилиси
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