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Парламент Армении назначил глав МИД и МЧС 

News.ru и ещё 2 27 минут назад
Парламент Армении назначил глав МИД и МЧС
Фото: facebook.com/parliament.am
Армянские парламентарии назначили исполняющих обязанности министров иностранных дел и чрезвычайных ситуаций, рассказала вице-спикер законодательного органа Лена Назарян в ходе заседания.

Обязанности главы МИД Армении возложены на Артака Апитоняна, — сказала она.

Представитель парламента отметила, что он будет отвечать на все вопросы о предстоящих планах. МЧС возглавил бывший заместитель руководителя ведомства Армен Памбухчян, передаёт «Интерфакс».
Таким образом, в Армении продолжается ротация кадров в правительстве. Накануне премьер-министр страны Никол Пашинян уволил министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, а также освободил от должности замглавы МИД страны Шаварша Кочаряна. 17 ноября также подал в отставку глава МЧС Феликс Цолакян.
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , МИД , МЧС , Интерфакс , Азербайджан , Армения , Ереван
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