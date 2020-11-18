Парламент Армении назначил глав МИД и МЧС 

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Обязанности главы МИД Армении возложены на Артака Апитоняна, — сказала она.

Армянские парламентарии назначили исполняющих обязанности министров иностранных дел и чрезвычайных ситуаций, рассказала вице-спикер законодательного органа Лена Назарян в ходе заседания.

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