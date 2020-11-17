Лукашенко призвал навести порядок в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился навести порядок в Минске «без варварства». Соответствующее распоряжение он озвучил на совещании по актуальным вопросам внешней политики, передает «БелТа».
Лукашенко процитировал несколько сообщений из соцсетей, в которых власти критиковали за уничтожение стихийных мемориалов памяти погибших во время протестных акций в столице.
«Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ?» — задался вопросом глава государства, заявив, что 99,9% граждан против того, чтобы Минск «превращался в кладбище».
Лукашенко заявил, что накануне поручил разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия.
«Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске», — заявил президент Белоруссии.
Он также поручил поддерживать порядок в обществе, чтобы не допустить противостояния, приводящему к «мордобою» и смертям.
«Вот этого быть не должно. Эти очаги нужно из общества убирать», — резюмировал Лукашенко.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.