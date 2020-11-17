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Армяне начали выкапывать родственников из могил и вывозить их из Карабаха 

Lenta.ru 53 минуты назад
Армяне начали выкапывать родственников в Карабахе
Фото: Sergei Grits / AP
Армянские жители Карвачара (Кельбаджара), который контролировался непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и теперь будет передан Азербайджану, начали выкапывать из могил останки родственников, чтобы увезти их с собой. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Если бы мы знали, что кладбища останутся нетронутыми — другое дело, но завтра придут другие люди, и мы не знаем, что они сделают с памятниками и могилами», — объяснил свои действия один из жителей.

На опубликованной записи видно, как гроб достают из могилы, герметично упаковывают и сверху прикрепляют маленький крестик.
Ранее сообщалось, что жители города Карвачара начали сжигать свои дома после объявления о переходе территории под контроль Баку.
В Азербайджане показали на видео дома в Джебраиле, брошенные армянскими жителями после прекращения боев в Нагорном Карабахе.
9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, до 1 декабря Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также сохранит за собой территории, захваченные во время военных действий, в том числе город Шуши, имеющий стратегическое значение. В регионе будут присутствовать российские миротворцы.
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В мире , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Баку
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