В Дании уничтожили всех норок с коронавирусом

Все норки в Дании , зараженные новым коронавирусом, уничтожены. Об этом в среду в Twitter сообщает Управление ветеринарии и пищевых продуктов.

"Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19", — говорится в сообщении.

Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении всех норок на зверофермах в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от них людям. Но вскоре оказалось, что власти могли требовать от звероводов массового забоя животных только в двух случаях: если на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция, или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности, поэтому кабинету придется принимать по этому поводу особый закон. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. 200 сотрудников на шести норковых фермах Дании заразились COVID-19.