Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

На фермах в Дании уничтожили всех норок с коронавирусом 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Дании уничтожили всех норок с коронавирусом
Фото: © EPA-EFE/DIMITRIS TOSIDIS
Все норки в Дании, зараженные новым коронавирусом, уничтожены. Об этом в среду в Twitter сообщает Управление ветеринарии и пищевых продуктов.

"Все зараженные COVID-19 норки на фермах уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19", — говорится в сообщении.

Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении всех норок на зверофермах в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от них людям. Но вскоре оказалось, что власти могли требовать от звероводов массового забоя животных только в двух случаях: если на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция, или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности, поэтому кабинету придется принимать по этому поводу особый закон. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. 200 сотрудников на шести норковых фермах Дании заразились COVID-19.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
ТАСС: последние новости
Проверка машин для обработки бюллетеней в Джорджии не выявила нарушений Проверка машин для обработки бюллетеней в Джорджии не выявила нарушений Прокуратура Украины просит суд наложить арест еще на 44 самолета РФ за полеты в Крым Прокуратура Украины просит суд наложить арест еще на 44 самолета РФ за полеты в Крым Белоруссия дополнила ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде Белоруссия дополнила ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде
Комментарии 2
В мире , Дания , Стокгольм , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
00:38
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
Новости Москвы Политика
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
00:08
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
Происшествия
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
00:25
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
00:30
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
Конфликты Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
00:24
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
Происшествия
Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра
00:22
Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение