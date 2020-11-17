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Журналистка «Би-би-си» обругала британский Минздрав и захотела лечиться в России 

Lenta.ru 34 минуты назад
Журналистка «Би-би-си» захотела лечиться в России
Фото: страница Ксении Батановой в Facebook
Журналистка британского «Би-би-си» Ксения Батанова обругала Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS), заявив, что за время пандемии не получила никакой помощи, хотя постоянно вносила деньги на счёт организации. Своим негодованием россиянка поделилась в Facebook.

«Ни разу за свои достаточно большие отчисления в пользу бесплатной медицины, я не получила хоть какого-то обследования. Stay home, save lives, save our NHS (оставайтесь дома, берегите жизни и NHS — прим. «Лента.ру»), говорят мне они», — написала Батанова.

Она добавила, что теперь будет делать пожертвования в Национальный фонд объектов исторического интереса, либо природной красоты (National Trust).

«Пописать на хайке и реально получить какую-то поддержку, пусть и моральную, можно только в National Trust. Парки открыты, и в них можно гулять, чтобы не сойти с ума», — добавила она.

Журналистка подчеркнула, что планирует лечиться на родине, и задалась вопросом, можно ли направить налоги туда, где ей действительно окажут помощь.
Ранее сообщалось, что заразившийся COVID-19 в марте ирландец рассказал о неожиданных последствиях потери обоняния. 53-летний мужчина признался, что вынужден добавлять перец чили и халапеньо в каждое блюдо, чтобы чувствовать хоть какой-то вкус.
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В мире , Минздрав РФ , BBC News , Lenta.ru
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