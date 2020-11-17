Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне протестов оппозиции заявил, что поручил на этой неделе навести порядок в Минске , в том числе убрать из дворов "очаги", провоцирующие противостояние в обществе.

"Суть заключается в наведении порядка в Минске… На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске", — заявил Лукашенко на совещании во вторник.

Его слова приводит агентство Белта.

Глава государства рассказал, что накануне поручил председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву и спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой как уполномоченному президента по Минску разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия.

Он в том числе обратил внимание на протестную символику в минских дворах и на создание стихийных мемориалов оппозицией в память о погибших активистах.

"И совместно с органами правопорядка наведете порядок и поддерживайте его в обществе. Чтобы не было этого противостояния дальше: одни цепляют, другие срывают, потом мордобой, потом смерть. Вот этого быть не должно. Эти очаги нужно из общества убирать", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что порядок надо навести "без всякого варварства, чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары".