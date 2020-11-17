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Запад в страхе: российскую ракету назвали «угрозой для НАТО»

Павел Тиунов
30 минут назад
Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» - это серьезная проблема для НАТО, заявили журналисты издания National Interest. Один пуск, по их словам, способен уничтожить всю армию потенциального противника РФ, сообщает «Царьград».
«Сармат», уверяют аналитики, обладает уникальными характеристиками. Так, у ракеты нет фиксированной дальности полета: она может обогнуть Землю, при этом не потеряв точности удара. Именно поэтому, считается, что для «Сармата» нет недоступных целей.
Убойная мощность ракеты приводит экспертов в страх: один залп способен разнести всю армию противника России. Кроме того, сбить ракету будет практически не возможно из-за обилия ложных целей, которые она выпускает в процессе своего полета.
«Сармат» может стать настоящей проблемой для НАТО», - констатировали журналисты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», военные эксперты заявили, что у американцев в настоящее время нет «противоядия» от российского межконтинентального баллистического комплекса «Авангард». «Авангард» - это боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет. Их отличительная особенность в том, что они, отделившись от носителя, развивают гиперзвуковую скорость и маневрируют по курсу, становясь неуловимыми для систем противоракетной обороны противника.
Американцам противопоставить новейшей российской разработке в настоящее время нечего, поэтому в США рассматриваются различные варианты нейтрализации угрозы. Один из них – перехват межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ, которые несут на себе «Авангард». Аналитики подчеркивают, что они были разработаны еще в конце 70-х годов прошлого века, летят по строгой траектории, поэтому в теории вполне могут быть уничтожены противоракетными средствами США. Но шансы у американцев, считают эксперты, крайне малы.
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