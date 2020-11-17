Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» - это серьезная проблема для НАТО , заявили журналисты издания National Interest. Один пуск, по их словам, способен уничтожить всю армию потенциального противника РФ сообщает «Царьград».

«Сармат», уверяют аналитики, обладает уникальными характеристиками. Так, у ракеты нет фиксированной дальности полета: она может обогнуть Землю, при этом не потеряв точности удара. Именно поэтому, считается, что для «Сармата» нет недоступных целей.

Убойная мощность ракеты приводит экспертов в страх: один залп способен разнести всю армию противника России. Кроме того, сбить ракету будет практически не возможно из-за обилия ложных целей, которые она выпускает в процессе своего полета.

«Сармат» может стать настоящей проблемой для НАТО», - констатировали журналисты.

Ранее, как сообщал «Рамблер», военные эксперты заявили, что у американцев в настоящее время нет «противоядия» от российского межконтинентального баллистического комплекса «Авангард». «Авангард» - это боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет. Их отличительная особенность в том, что они, отделившись от носителя, развивают гиперзвуковую скорость и маневрируют по курсу, становясь неуловимыми для систем противоракетной обороны противника.