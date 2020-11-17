Украина арестовала российские самолеты

Украина наложила арест на 44 самолета российских авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры автономной республики Крым.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью обеспечения безопасности полетов и официально прекратила функционирование всех аэропортов там. С тех пор ее власти наложили арест более чем на 100 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее и правил международных полетов.
Сегодня в пресс-службе прокуратуры автономной республики Крым сообщили об установлении еще 44 таких лайнеров, направлении в суд ходатайства о наложении арестов на них и его удовлетворении.
«Под процессуальным руководством прокуратуры автономной республики Крым и города Севастополя управление СБУ в Крыму (с дислокацией в городе Херсоне) расследует уголовные производства по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее», — добавили там.