Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Украина арестовала 44 российских самолета 

Артём Кульша 32 минуты назад
Украина арестовала российские самолеты
Фото: depositphotos.com
Украина наложила арест на 44 самолета российских авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры автономной республики Крым.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью обеспечения безопасности полетов и официально прекратила функционирование всех аэропортов там. С тех пор ее власти наложили арест более чем на 100 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее и правил международных полетов.
За Крым: Украина арестовала 65 российских самолетов
Сегодня в пресс-службе прокуратуры автономной республики Крым сообщили об установлении еще 44 таких лайнеров, направлении в суд ходатайства о наложении арестов на них и его удовлетворении.

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономной республики Крым и города Севастополя управление СБУ в Крыму (с дислокацией в городе Херсоне) расследует уголовные производства по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее», — добавили там.

Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Комментарии 81
В мире , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
01:51
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение