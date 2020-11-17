Белоруссия приостанавливает диалог с ЕС

"Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов, — цитирует газета слова Владимира Макея. — Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог".