Белоруссия приостанавливает диалог с ЕС

Белоруссия приостанавливает диалог с Евросоюзом по правам человека. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел страны Владимир Макей по итогам состоявшегося во вторник совещания у белорусского президента Александра Лукашенко по вопросам внешней политики, сообщает газета "СБ. Беларусь сегодня".
Макей сказал, что в ходе совещания у Лукашенко было принято решение приостановить работу Координационной группы Беларусь — ЕС, в рамках которой обсуждались различные вопросы взаимодействия, в том числе в сфере защиты прав человека.
"Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов, — цитирует газета слова Владимира Макея. — Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог".