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Белоруссия приостанавливает диалог с ЕС по правам человека 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Белоруссия приостанавливает диалог с ЕС
Фото: РИА Новости
Белоруссия приостанавливает диалог с Евросоюзом по правам человека. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел страны Владимир Макей по итогам состоявшегося во вторник совещания у белорусского президента Александра Лукашенко по вопросам внешней политики, сообщает газета "СБ. Беларусь сегодня".
Макей сказал, что в ходе совещания у Лукашенко было принято решение приостановить работу Координационной группы Беларусь — ЕС, в рамках которой обсуждались различные вопросы взаимодействия, в том числе в сфере защиты прав человека.

"Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов, — цитирует газета слова Владимира Макея. — Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог".

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В мире , Владимир Макей , Александр Лукашенко , ЕС , Минск
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