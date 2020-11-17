Неутешительные прогнозы ООН попали на видео

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
заявил: "На данный момент более, чем 820 миллионов людей на планете голодают. У 144 миллионов детей в возрасте до 5 лет наблюдается отставание в развитии. В этом году из-за пандемии еще 49 миллионов человек могут столкнуться с крайней нищетой. Становится все более очевидным, что если не будут приняты незамедлительные меры, надвигающаяся глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых".