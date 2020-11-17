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Неутешительные прогнозы ООН попали на видео

Вадим Дроздов
38 минут назад
ООН предупреждает, что миру грозит чрезвычайная ситуация, связанная с массовым голодом, после пандемии коронавирусной инфекции. ЧС может быть связана с дефицитом продуктов питания. Голод скажется на сотнях миллионов жителей Земли.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил: "На данный момент более, чем 820 миллионов людей на планете голодают. У 144 миллионов детей в возрасте до 5 лет наблюдается отставание в развитии. В этом году из-за пандемии еще 49 миллионов человек могут столкнуться с крайней нищетой. Становится все более очевидным, что если не будут приняты незамедлительные меры, надвигающаяся глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых".
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