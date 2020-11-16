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В ООН забеспокоились обострением голода на планете из-за коронавируса 

Lenta.ru 26 минут назад
Коронавирус угрожает планете новой бедой
Фото: Reuters
Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с обострением голода и неблагоприятным прогнозом по ситуации с продовольствием на планете в 2021 году. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Голод — это грубое нарушение прав людей, учитывая, что в мире — изобилие (ресурсов). В ситуации, когда 130 миллионов человек рискуют оказаться на грани истощения к концу 2020 года, Всемирная продовольственная программа (ВПП) продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды», — написал Гутерриш.

ВОЗ: вакцина не остановит пандемию коронавируса
Ранее в ноябре сообщалось, что более десяти стран Африки и Ближнего Востока оказались на пороге массового голода. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные ООН. Конфликты, экономические трудности, экстремальные погодные условия и пандемия коронавируса ограничили доступ к продовольствию для сотен тысяч людей.
В октябре примерно полтора миллиона жителей Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса остались без возможности покупать все необходимые продукты питания. Газета The New York Times опубликовала репортаж о том, как живут ньюйоркцы, оставшиеся без источников дохода.
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Комментарии 8
В мире , Антониу Гутерриш , ООН , ВОЗ , New York Times
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