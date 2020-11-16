Коронавирус угрожает планете новой бедой

«Голод — это грубое нарушение прав людей, учитывая, что в мире — изобилие (ресурсов). В ситуации, когда 130 миллионов человек рискуют оказаться на грани истощения к концу 2020 года, Всемирная продовольственная программа (ВПП) продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды», — написал Гутерриш.