Саркисян рассказал о развитии ситуации в Армении

Президент Армении Армен Саркисян заявил о неизбежности внеочередных парламентских выборов в стране, а пока управление страной должно быть передано правительству национального согласия.

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"Учитывая создавшуюся ситуацию и необходимость достойного выхода из нее, прислушиваясь к общественным требованиям, становится очевидным: чтобы уберечь страну от потрясений, внеочередные выборы в Национальное собрание будут неизбежны", - говорится в обращении президента, текст которого размещен на сайте армянского лидера.

По его словам, в этом контексте, единственным ответственным подходом может быть объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала и представления в сжатые сроки "дорожной карты", которая должна предусмотреть сроки инициирования конституционных процессов, позволяющих провести досрочные парламентские выборы. До этого, по его словам, управление должно быть передано обладающими высокими качествами правительству национального согласия.

После подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции. Среди требований митингующих — отставка премьер-министра Никола Пашиняна, создание временного правительства и проведение досрочных выборов.

Соглашение по Карабаху

В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.