Киев внес российского актера в «черный» список

"В министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины (СБУ) о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина России Павла Трубинера. Соответствующим приказом министерства от 16 ноября российский актер включен в перечень", — говорится в сообщении.

При этом каких-либо пояснений о причинах включения актера в "черный список" в ведомстве не назвали.

Украина также запрещает въезд и рядовым гражданам России. По данным СБУ, в течение 2019 года пограничники не впустили в страну более 7 тыс. россиян.