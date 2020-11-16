Обама высказался о Путине

Митчу Макконнеллу. Во вторник выходит первый том мемуаров Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land). Он дал интервью журналу The Atlantic. Бывшего президента США спросили о Нетаньяху и других деятелях, которые, как выразился ведущий интервью, «не нравились» Обаме. Тот ответил: «Не секрет, что я и Нетаньяху не разделяли взгляды на мировые проблемы». Как отметил экс-президент, «то же самое относится» к лидеру республиканского большинства в Сенате США

При этом Обама заявил, что «Биби — замечательная личность, точно так же и Путин — замечательная личность». По мнению Обамы, «нельзя понять их или Россию и Израиль без изучения истории их стран, где они пришли к власти, которая сформировала их», передает ТАСС

Обама заверил, что «не пытается заниматься политическими калькуляциями». По его словам, он хочет, чтобы «читатель книги не просто мог сказать, что этот деятель и Обама антагонисты, и, поскольку я читаю книгу Обамы, то я разделяю взгляды Обамы, а его оппонент не прав». Как пояснил Обама, он стремится к тому, чтобы «кто-то прочитал это и сказал, что да, я понимаю, как израильтяне, учитывая то, в каком мире они существуют, учитывая их историю и учитывая реальные угрозы для них со всех сторон, стали олицетворять очень конкретную силу, которая может противостоять взглядам Обамы