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Саакашвили предложил Помпео открыть военную базу в Грузии

Деловая газета "Взгляд"
42 минуты назад
Скрывающийся на Украине от грузинского правосудия экс-президент Михаил Саакашвили заявил, что во время визита в Тбилиси 17-18 ноября госсекретаря США Майка Помпео должен быть рассмотрен вопрос размещения в Грузии американской военной базы. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Саакашвили сделал предложение Помпео по Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным Общественного ТВ Грузии, Саакашвили сказал, что Грузия – единственная страна в регионе, где официально нет российских военных.
«У Америки проблема в Турции с военно-воздушной базой, и мы можем им предложить разместиться на постоянной основе в Сенаки (запад Грузии) или Вазиани (близ Тбилиси)», – сказал Саакашвили, ныне – глава украинского Исполкома реформ.
При этом он предложил Грузии вести диалог с Россией «по многим вопросам – торговли, передвижения граждан, гуманитарной сферы».
Отметим, что Помпео в Грузии встретили акциями протеста.
Напомним, что с 2008 года между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, но активно развиваются экономические и гуманитарные связи.
В мире,Армия,Михаил Саакашвили,Тбилиси,Грузия,Соединенные Штаты,Украина,
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