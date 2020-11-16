Экс-генпрокурор Украины испугался мести Байдена

«Зная Байдена, считаю, что он будет мстить мне. Хотя все, что я делал на посту генпрокурора, было справедливо и обоснованно. Однако, не скрываю, у меня есть опасения относительно Байдена. Достаточно упомянуть мое отравление в Греции. Я могу предполагать (подчеркиваю — лишь предполагать), что Байден может быть к этому причастным», — сказал Шокин.