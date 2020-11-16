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СМИ: экс-президент Франции Жискар д`Эстен госпитализирован 

ТАСС 15 минут назад
Экс-президент Франции госпитализирован
Фото: Reuters
Бывший президент Франции Валери Жискар д`Эстен был госпитализирован 15 ноября в городе Тур на западе Франции. Об этом сообщила в понедельник региональная газета La Nouvelle Republique.
Политик был доставлен в госпиталь из своей резиденции в городе Отон (департамент Луар и Шер). Причины помещения 94-летнего Жискар д`Эстена в больницу "Труссо" на данный момент не уточняются.
Жискар д`Эстен 14 сентября этого года уже был госпитализирован в Париже по причине легочной инфекции. Он покинул госпиталь имени Жоржа Помпиду 17 сентября после прохождения курса лечения.
Находившийся на посту президента с 1974 по 1981 год Жискар д`Эстен является одним из самых авторитетных французских политиков. Участник освобождения Парижа в годы Второй мировой войны, министр в правительстве генерала Шарля де Голля, бывший глава Франции входит ныне в состав Французской академии.
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В мире , Происшествия , Германия , Париж , Тур , Франция , Шер
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