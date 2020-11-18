Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Pfizer завершила испытания вакцины от коронавируса 

BFM.RU и ещё 5 1 час назад
Pfizer завершила испытания вакцины от коронавируса
Фото: Reuters
Корпорация Pfizer в среду заявила о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую она разработала совместно с BioNTech.
Эффективность препарата составила 95% среди всех участников и 94% среди пожилых добровольцев. Итоги испытаний были подведены по итогам выявления 170 случаев инфекции. 162 из них пришлись на группу плацебо, и только восемь на вакцинированных. Из десяти пациентов с тяжелым течением болезни только один был из группы вакцины.
Серьезных осложнений среди участников испытаний не зафиксировано. Даже головная боль и температура встречались только у 4% добровольцев. О достижениях Pfizer рассуждает международный обозреватель Business FM Андрей Ромашков.
«Препарат Pfizer/BioNTech под труднопроизносимым рабочим названием BNT162b2 становится первой перспективной вакциной от коронавируса, прошедшей все три фазы испытаний. Согласно пресс-релизу, выявление 170 случаев инфекции среди добровольцев позволяет быть уверенными в 95-процентной эффективности вакцины. Даже при том, что в дальнейшем соотношение заболевших в группах вакцины и плацебо может измениться, имеющиеся данные являются статистически значимыми.
Пока об успехе известно только со слов разработчиков, но уже «в ближайшие дни» компании планируют подать отчет об исследовании в регуляторные органы США и других стран для получения Emergency Use Authorization, разрешения на экстренное применение вакцины. После этого вакцина может поступать в гражданский оборот.
Pfizer удалось завершить все три фазы испытаний менее чем за 6 месяцев — первое описание испытаний было загружено на сайт ClinicalTrials.gov 30 апреля. Хотя итоги исследования подведены, 150 центров Pfizer/BioNTech в десятках стран мира продолжат работать и отслеживать состояние добровольцев еще два года. Это позволит оценить продолжительность иммунного ответа после вакцинации и исключить отсроченные побочные эффекты».
До конца года Pfizer планирует произвести более 50 млн доз вакцины, а в 2021 году — 1 млрд 300 млн О скором выходе в гражданский оборот российской вакцины от коронавируса в среду заявила Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, в декабре в России будет произведено более 2 млн доз «Спутника V». До 10 декабря поступят первые небольшие партии вакцины «Вектора» — «ЭпиВакКорона».
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
BFM.RU: последние новости
СМИ сообщили о неучтенных голосах при пересчете в Джорджии СМИ сообщили о неучтенных голосах при пересчете в Джорджии Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США Новый шеф Пентагона выступил против войн. О чем говорит миролюбивая риторика Минобороны США Новый шеф Пентагона выступил против войн. О чем говорит миролюбивая риторика Минобороны США
Комментарии 1
В мире , Татьяна Голикова , Pfizer , Business FM , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
00:43
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
Новости Москвы Происшествия
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
00:38
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
Новости Москвы Политика
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
00:08
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
Происшествия
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
00:25
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
00:30
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
Конфликты Происшествия
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
00:24
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение