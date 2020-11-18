Pfizer завершила испытания вакцины от коронавируса 

Корпорация Pfizer в среду заявила о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую она разработала совместно с BioNTech.

Эффективность препарата составила 95% среди всех участников и 94% среди пожилых добровольцев. Итоги испытаний были подведены по итогам выявления 170 случаев инфекции. 162 из них пришлись на группу плацебо, и только восемь на вакцинированных. Из десяти пациентов с тяжелым течением болезни только один был из группы вакцины.

Серьезных осложнений среди участников испытаний не зафиксировано. Даже головная боль и температура встречались только у 4% добровольцев. О достижениях Pfizer рассуждает международный обозреватель Business FM Андрей Ромашков.

«Препарат Pfizer/BioNTech под труднопроизносимым рабочим названием BNT162b2 становится первой перспективной вакциной от коронавируса, прошедшей все три фазы испытаний. Согласно пресс-релизу, выявление 170 случаев инфекции среди добровольцев позволяет быть уверенными в 95-процентной эффективности вакцины. Даже при том, что в дальнейшем соотношение заболевших в группах вакцины и плацебо может измениться, имеющиеся данные являются статистически значимыми.

Пока об успехе известно только со слов разработчиков, но уже «в ближайшие дни» компании планируют подать отчет об исследовании в регуляторные органы США и других стран для получения Emergency Use Authorization, разрешения на экстренное применение вакцины. После этого вакцина может поступать в гражданский оборот.

Pfizer удалось завершить все три фазы испытаний менее чем за 6 месяцев — первое описание испытаний было загружено на сайт ClinicalTrials.gov 30 апреля. Хотя итоги исследования подведены, 150 центров Pfizer/BioNTech в десятках стран мира продолжат работать и отслеживать состояние добровольцев еще два года. Это позволит оценить продолжительность иммунного ответа после вакцинации и исключить отсроченные побочные эффекты».