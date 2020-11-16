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В Нагорном Карабахе совершено нападение на миротворцев из России 

runews24.ru 31 минуту назад
Российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе, были атакованы группой вооруженных лиц. Информацию об этом передают ряд СМИ.
Сообщается, что миротворцы из России по время патрулирования попали в засаду, устроенную группой лиц. Противник был вооружен стрелковым оружием.
Завязалась перестрелка, в которой использовалось крупнокалиберное вооружение. О жертвах и раненых ничего не сообщается, официальных подтверждений этому инциденту также нет.
Российские миротворцы находятся в районе Агдама, где также могут находиться военные из Турции, несмотря на многочисленные отрицания со стороны официальной Анкары. Не исключается нападение со стороны турецких военнослужащих, но и эта информация пока что не подтверждена.
Военные эксперты оценили вооружение российских миротворцев в Карабахе
Политолог Яков Кедми ранее сообщил, что для миротворцев из России в Нагорном Карабахе нет никаких угроз нападения. Гарантом является трехстороннее соглашение, подписанное Россией, Арменией и Азербайджаном.
Президент России Владимир Путин и его коллега из Франции Эммануэль Макрон обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе. Во время телефонной беседы стороны пришли к мнению, что обстановка «пришла к обретению черт стабильности».
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В мире , Видео , Яков Кедми , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Азербайджан , Армения , Турция , Франция
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