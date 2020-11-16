Российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе, были атакованы группой вооруженных лиц. Информацию об этом передают ряд СМИ.

Сообщается, что миротворцы из России по время патрулирования попали в засаду, устроенную группой лиц. Противник был вооружен стрелковым оружием.

Завязалась перестрелка, в которой использовалось крупнокалиберное вооружение. О жертвах и раненых ничего не сообщается, официальных подтверждений этому инциденту также нет.

Российские миротворцы находятся в районе Агдама, где также могут находиться военные из Турции, несмотря на многочисленные отрицания со стороны официальной Анкары. Не исключается нападение со стороны турецких военнослужащих, но и эта информация пока что не подтверждена.