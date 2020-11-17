The New Yorker (США): Кремль готовится к президентству Байдена

Этим и объясняется утрата энтузиазма по отношению к Трампу на этот раз. Кроме того, Кремль следил за теми же опросами, что и все остальные: шансы Трампа на победу выглядели не очень хорошими. Представители властей и политические советники начали готовиться к победе Байдена. В то же время из-за совокупных последствий пандемии коронавируса, падения мировых цен на нефть, спада российской экономики и снижения интереса населения к внешнеполитическому авантюризму (так называемый крымский консенсус, давший толчок популярности Путина после аннексии 2014 года, давно утратил свою привлекательность), по словам директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, возникла «определенная осторожность, исчезло желание рисковать, появилось чувство, что лучше не провоцировать». Возможно, причиной является то, что после последних выборов Россия попала в неприятное положение, оказавшись в центре внутренней политики США. «Мы можем только догадываться, — сказал Кортунов, — но можем представить себе некое указание свыше не создавать больше никаких поводов для обвинения во вмешательстве. Давайте не будем подставляться» (в какой степени Россия пыталась оказать скрытое влияние на выборы 2020 года, остается неясным, но пока о видах операций вмешательства, раскрытых после выборов 2016 года, сообщают мало).

И, видимо, поэтому идея президентства Байдена в конечном итоге показалась Кремлю не самым худшим вариантом — или, по крайней мере, не вызывала ничего похожего на тот отчаянный страх, с которым многие в Москве ожидали победы Хиллари Клинтон в 2016 году. Байден олицетворяет возвращение к привычному статус-кво, существовавшему прежде: отношения будут плохими и в значительной степени неконструктивными, но они будут окружены атмосферой обнадеживающей осведомленности и знания ситуации. Систематизация и ритуализация двусторонних отношений, даже если они имеют негативный оттенок, для многих российских специалистов по внешней политике предпочтительнее. А что касается силовиков, сторонников жесткой линии из числа представителей силовых структур, то для них более конфронтационные отношения с США являются не таким уж и плохим вариантом, поскольку это послужит для них потенциальным доводом в пользу большей независимости и влияния на Путина. В любом случае ставка на Трампа и политику личности продемонстрировала, что здесь есть свои пределы. «Отношения с Трампом были личными, основанными на химии и эмоциях, — сказала Становая. — А в случае с Байденом отношения устанавливаются не столько с человеком, сколько с целой системой».