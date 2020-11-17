The New Yorker (США): Кремль готовится к президентству Байдена

На протяжении всей своей деятельности в Сенате и в качестве вице-президента Байден позиционировал себя как носителя идей левоцентристской школы внешней политики, согласно которым Америка является активной, энергичной и представляет собой сверхдержаву с обязанностями сверхдержавы. В 2018 году Байден выступил соавтором опубликованной в издании «Форин Афферс» (Foreign Affairs) статьи, в которой изложил принципы жесткой политики в отношении России, утверждая, что США не должны уступать России «сферу влияния» на постсоветском пространстве и должны быть готовыми ввести более жесткие санкции. Западные страны, говорится в статье, «должны согласиться заставить Россию дорого заплатить, если они обнаружат доказательства ее злодеяний». В ходе предвыборной кампании Байден говорил о необходимости восстановления ведущей роли США в НАТО
и возвращения особой значимости демократических ценностей в американской внешней политике. Многие из его советников работали в правительстве при Обаме, и с тех пор у них осталось неприятное чувство по отношению к России из-за действий Путина — от аннексии Крыма до вмешательства в выборы 2016 года. «Это отношение не просто рационально, оно еще и очень эмоциональное», — сказал в интервью изданию «Файнэншл Таймс» (The Financial Times) высокопоставленный западный дипломат в Вашингтоне, имея в виду о неприязнь, которую испытывают сторонники Байдена к России. И наблюдатели в Москве все это прекрасно понимают. «Я не могу сказать, что люди, которые победили, являются нашими друзьями, — сказал российский сенатор Климов. — Но это известные лица. Мы понимаем, кто они и что они будут делать». Скорее всего, при Байдене против России будут введены новые санкции. При этом США наверняка займут более активную позицию на Украине и в Сирии — двух горячих точках, из которых при Трампе они фактически ушли и где Россия считает свое влияние главным. Вероятно — и даже неизбежно — своего рода противостояние из-за Белоруссии, где продолжаются протесты после вызвавшего споры переизбрания в августе ее диктатора Александра Лукашенко
, давно находящегося у власти. Россия поддержала Лукашенко не столько для того, чтобы удержать его у власти, сколько для того, чтобы в случае его ухода это произошло на условиях Москвы. Трамп, по сути, проигнорировал эту проблему, тогда как Байден заявил, что поддержит оппонента Лукашенко. Едва ли не единственным поводом для оптимизма в Москве является контроль над вооружениями. Срок действия договора СНВ-3, ограничивающего ядерный арсенал каждой из двух стран, истекает в феврале, и Байден заявил, что включит вопрос о его продлении в число своих приоритетных задач, что может привести к продуктивному диалогу с Россией в первые дни его пребывания у власти, каким бы трудным этот диалог ни был.