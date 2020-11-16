«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С. Путило и Р. Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы «НЕХТА» и «НЕХТА Live». Польскую сторону призвали выдать С. Путило и Р. Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», — говорится в сообщении.

Министерство сообщило, что польской стороне была передана нота с копией направленных Генпрокуратурой республики в адрес Минюста Польши и Генпрокуратуры этой страны запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило и Протасевича.

На территории Белоруссии против создателей Nexta возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности». Речь идет о возбуждении вражды посредством Telegram-каналов в отношении представителей власти и правоохранителей.

Указывается, что следствие зафиксировало неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий в Telegram-каналах, контролируемых Путило и Протасевичем. Создатели Nexta были объявлены в межгосударственный розыск.

20 октября стало известно, что cуд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta-Live и его логотип (цифровой водяной знак) экстремистскими материалами, передавало агентство «БелТА».