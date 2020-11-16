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Минск призвал Польшу выдать создателей Telegram-канала Nexta 

Rambler News Service и ещё 1 52 минуты назад
МИД Белоруссии призвал Польшу выдать создателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С. Путило и Р. Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы «НЕХТА» и «НЕХТА Live». Польскую сторону призвали выдать С. Путило и Р. Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», — говорится в сообщении.

Министерство сообщило, что польской стороне была передана нота с копией направленных Генпрокуратурой республики в адрес Минюста Польши и Генпрокуратуры этой страны запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило и Протасевича.
На территории Белоруссии против создателей Nexta возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности». Речь идет о возбуждении вражды посредством Telegram-каналов в отношении представителей власти и правоохранителей.
Указывается, что следствие зафиксировало неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий в Telegram-каналах, контролируемых Путило и Протасевичем. Создатели Nexta были объявлены в межгосударственный розыск.
20 октября стало известно, что cуд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta-Live и его логотип (цифровой водяной знак) экстремистскими материалами, передавало агентство «БелТА».
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В мире , Видео , Роман Протасевич , Степан Путило , МИД , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , Польша
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