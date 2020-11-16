Украину готовят к распаду

В Хмельницком, Запорожье , в Прилуках Черниговской области местные жители создали новые, альтернативные горсоветы и сегодня требуют передать им власть, ссылаясь на Конституцию Украины . И, как уверяют новоизбранные мэры, которых на этот пост поставили их сторонники (10-15 человек), они и есть самые настоящие градоначальники.

В то время как новосозданные в ходе реформы органов местного самоуправления территориальные общины сейчас работают вне правового поля. Ситуация может привести к самым негативным последствиям — вплоть до распада страны.

Тревожный сигнал

Незадолго до выборов в местные территориальные советы в двух городах — Запорожье и Хмельницком — сотрудники СБУ , полиции и прокуратуры «задокументировали противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать фейковые горсоветы областного центра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе».

Как оказалось, группа жителей Хмельницкого из чуть более 10 человек провела собрание, где создала так называемый «орган местного самоуправления Республики Украина „Хмельницкий городской совет“, на котором выбрали своего мэра — местного предпринимателя Виктора Викарчука — и „депутатов“ и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления — Хмельницкого городского совета.

Все это дело было задокументировано чин по чину, был также создан и подписан учредительный документ нового органа местной власти. А новоизбранный градоначальник на своей странице в соцсетях выступил с призывами присоединиться к „новому городскому совету“ для осуществления „реального“ местного самоуправления. То есть раздавал вакантные должности желающим поработать в новой команде, а также помочь новой мэрии финансово — на развитие.

В Запорожье все прошло так же, хотя количество учредителей нового „городского совета“ неизвестно. Но в отличие от Хмельницкого должности в новосозданном органе продавались, и обещали выдать „соответствующие удостоверения“.

Понятное дело, что такое нахальство не прошло мимо сотрудников СБУ, которые усмотрели в этом действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, что соответствует ст. 109 УК Украины. Они наведались с обысками к сомопровозглашенным мэрам Запорожья и Хмельницкого и их новым заместителям, где изъяли документы, печати, штампы, компьютерную технику и другие предметы, доказывающие их противоправную деятельность.

В СБУ считают, что данные организованные группировки пытались создать фейковые „городские советы“ для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионах.

Сами взяли власть

Можно сказать, что СБУ проспала назревающее в стране волнение. Потому что эти альтернативные мэрии были созданы не вчера.

В июне 2020 года в Прилуках девять местных жителей провели собрание, выбрали мэра, которым стал местный пенсионер-предприниматель, приняли присягу и даже написали устав нового органа. Несмотря на то что новый мэр Игорь Пилипчук выкладывал на своей странице в соцсетях ролики с собрания, документы, рассказывал о том, как будет хорошо при его руководстве городом, СБУ только в октябре узнала о нем и его деятельности и нагрянула с обысками.

Игоря Пилипчука тоже заподозрили в насильственном изменении или свержении конституционного строя, в захвате государственной власти. Хотя он уверяет, что действует в рамках закона, так как децентрализация предусматривает то, что каждый может сам взять власть в свои руки.

»Мы пытаемся создать то, что прописано в Конституции, а не то, что нам предлагает созданное правительством Гройсмана ОТГ. Наоборот, мы действуем в рамках Конституции. Мы сегодня представляем угрозу, потому что, как оказалось, власть, которая у нас существует сегодня, — это власть УССР, и соответственно все исполнительные органы действуют по уставу УССР, передача власти новой Украинской республике не произошла с 1991 года. Мы создали в июне свой орган власти, и теперь мы требуем передачи власти нам мирным путем», — отметил Игорь Пилипчук.

Новые альтернативные мэры считают, что по закону о правонаследовании им должны передать власть, и сейчас они этого добиваются. Но у СБУ на этот счет другие взгляды, противоречащие Конституции Украины, и на них оказывается большое давление. Силовики пришли с обыском, надеясь найти склады оружия, но ничего не обнаружили.

Интересно то, что местные жители по-разному отнеслись к созданию альтернативных мэрий. Одни поддерживают, но не уверены, что что-то получится. Другие считают, что они только мутят воду.

Украина может распасться

Возможно, это совпадение, но все три самопровозглашенных мэра в прошлом были активными членами партии «Свобода» Олега Тягнибока, но недавно покинули ее ряды, разочаровавшись в деятельности партии. Так как она, по словам бывших «свободовцев», прогнила и продалась.

Сегодня альтернативные мэры ищут поддержку, но не столько среди украинцев, сколько у зарубежных лидеров. Недавно они пытались попасть на прием к послу США и уверяют, что к ним сейчас обращаются жители городов и сел, которые готовы идти тем же путем — создавать свои мэрии из людей, которым они доверяют, потому что на местных выборах, подделав результаты, победили те же коррупционеры.

Ну а новые мэры Хмельницкого, Запорожья и Прилук уже создают территориальную полицию для наведения порядка из числа добровольцев. А также требуют очистить для них здание местных мэрий, так как они единственные легитимные.

Юристы подобному развитию событий не удивлены, так как, на их взгляд, административная реформа, проведенная Порошенко — Гройсманом, вела к подобному. И сегодня на Украине могут появиться десятки или же сотни самопровозглашенных республик. Потому что ОТГ, созданные в ходе реформы, могут отсоединяться, создавать собственные нормативные базы. В итоге получилась некая федерализация Украины. И даже без альтернативных мэрий органы власти на местах получили максимально широкие полномочия.

«СБУ открыла уголовные производства в отношении самопровозглашенных мэрий, тем самым они легализовали вопросы, связанные с возможностью создания параллельных государственных структур в Украине. И суды не вправе отменить решения по их созданию, потому что они созданы на законных основаниях гражданами, представляющими свою общину, что не противоречит Конституции, так как были внесены соответствующие изменения. В стране начинается анархия и махновщина», — отмечает украинский адвокат Ростислав Кравец.

Более того, появление альтернативных органов местной власти может реально привести к вооруженным конфликтам, появлению новых самопровозглашенных независимых республик. Если воинские части решат поддержать новосозданные органы, на Украине может вспыхнуть гражданская война и деление страны на десятки мелких народных республик.

И если, скажем, на Западной Украине будут создаваться такие органы и их будут признавать и поддерживать соседние приграничные республики, от Украины могут отсоединиться огромные территории.

Если вспомнить, в 2004 году в Северодонецке состоялся Всеукраинский съезд депутатов всех уровней, на котором большинством голосов приняли решение о создании Автономной Юго-Восточной Украинской Республики. Да, тогда это не реализовали, но и никто не понес ответственности. Но сегодня все возможно довести до конца, если не изменить принятые при Порошенко законы.