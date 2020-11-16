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Канделаки поиздевалась над разворотом Молдавии на Запад 

Мария Иванова 1 час назад
Канделаки поиздевалась над разворотом Молдавии на Запад
Фото: ТАСС
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки усомнилась, что Молдавии удастся запустить процесс евроинтеграции. В своем Telegram-канале она намекнула, что это не нужно самой Европе.
Как сообщал «Рамблер», новым президентом Молдавии стала Майя Санду. Она одержала победу над действующим президентом Игорем Додоном во втором туре выборов (57,75 процента против 42,25 процента голосов избирателей).
Санду — выпускница Академии государственного управления в Кишиневе и Школы управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете.
Она работала в представительстве Всемирного банка в Молдавии, в министерстве экономики страны, была советницей исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне и министром образования Молдавии.
В 2016-м она уже участвовала в выборах — была общим кандидатом от проевропейских партий, но проиграла Додону.
Санду считается проевропейским политиком, стремящимся к сближению Молдавии с Евросоюзом. Она говорила, что значительная часть жителей ее страны выступает за воссоединение с Румынией, и этот вопрос можно решить на общенациональном референдуме.

«Итоги выборов в Молдавии называют новым разворотом на Запад. Но дело ведь не в том, куда поворачиваешься ты, а в том, каким местом к тебе стоит тот, к кому ты повернулся)», — так прокомментировала ее победу Канделаки.

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Комментарии 1
В мире , Игорь Додон , Тина Канделаки , Гарвардский университет , ЕС , Всемирный Банк , Минэкономразвития
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