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«Я была благословлена»: Папа римский лайкнул интимное фото 

Артём Кульша 21 минуту назад
«Я была благословлена»: Папа римский лайкнул интимное фото
Фото: Reuters
Папа римский Франциск поставил лайк фотографии бразильской модели Наты Гаты. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
5 октября 27-летняя Гата опубликовала в инстаграме снимок, на котором запечатлена в нижнем белье в образе школьницы. Позавчера она разместила скриншот этого поста, который свидетельствует, что лайк ему поставил папа римский Франциск.

«В этот день я была благословлена», — написала модель в подписи к фото.

В свою очередь, комментаторы стали шутить, что отныне Гата — легенда; что подпишутся на нее, раз та нравится папе римскому; что «вот это мой папа».
В октябре, как сообщал «Рамблер», папа римский Франциск заявил, что гомосексуалы — дети Божьи и имеют право на семью, и призвал к легализации гражданских браков между ними. В начале ноября режиссер Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» назвал слова понтифика свидетельством надвигающейся катастрофы, так как христианская религия перестала быть незыблемой в попытке сохранить человеческий образ.
Он назвал Россию единственной страной в Европе, которая хочет, может и должна защищать свои христианские, исторические, традиционные ценности и сопротивляться тому, что происходит в мире.
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Комментарии
В мире , ФРАНЦИСК , Никита Михалков
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