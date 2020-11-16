«Я была благословлена»: Папа римский лайкнул интимное фото 

Папа римский Франциск поставил лайк фотографии бразильской модели Наты Гаты. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ɴᴀᴛᴀ ɢᴀᴛᴀ (@nataagataa) 5 октября 27-летняя Гата опубликовала в инстаграме снимок, на котором запечатлена в нижнем белье в образе школьницы. Позавчера она разместила скриншот этого поста, который свидетельствует, что лайк ему поставил папа римский Франциск.

«В этот день я была благословлена», — написала модель в подписи к фото.

В свою очередь, комментаторы стали шутить, что отныне Гата — легенда; что подпишутся на нее, раз та нравится папе римскому; что «вот это мой папа».

В октябре, как сообщал «Рамблер», папа римский Франциск заявил, что гомосексуалы — дети Божьи и имеют право на семью, и призвал к легализации гражданских браков между ними. В начале ноября режиссер Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» назвал слова понтифика свидетельством надвигающейся катастрофы, так как христианская религия перестала быть незыблемой в попытке сохранить человеческий образ.

Он назвал Россию единственной страной в Европе, которая хочет, может и должна защищать свои христианские, исторические, традиционные ценности и сопротивляться тому, что происходит в мире.