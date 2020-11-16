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Суд Партизанского района Минска отказал защите Колесниковой в обжаловании решения о продлении срока содержания оппозиционерки под стражей.

6 ноября стало известно , что суд отказался выпустить Колесникову под залог и продлил срок ареста до 8 января 2021 года. Оппозиционерке предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности»).