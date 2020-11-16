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Колесникова останется в СИЗО 

Lenta.ru 1 час назад
Мария Колесникова, лидер белорусской оппозиции и бывшая глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, останется в СИЗО в городе Жодино до 8 января. Об этом сообщает пресс-служба Бабарико в своем Telegram-канале.
Суд Партизанского района Минска отказал защите Колесниковой в обжаловании решения о продлении срока содержания оппозиционерки под стражей.
Мария Колесникова похищена в центре Минска
6 ноября стало известно, что суд отказался выпустить Колесникову под залог и продлил срок ареста до 8 января 2021 года. Оппозиционерке предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности»).
7 сентября Мария Колесникова была похищена неизвестными. На следующий день власти Белоруссии заявили, что оппозиционерка пыталась покинуть страну и была задержана на границе с Украиной. Однако сама Колесникова утверждает, что белорусские силовики собирались вывезти ее из страны, и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться в республике. Защита оппозиционерки пытается инициировать расследование против силовиков, задержавших ее.
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Комментарии 53
В мире , Видео , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , ФСИН , Жодино , Минск
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