Премьер-министр АрменииНикол Пашинян заявил, что отношения между его страной и Россией останутся союзническими, продолжат носить стратегический характер, передает "Интерфакс".
"Армяно-российские отношения были и продолжат оставаться стратегическими и союзническими. В этом ни у кого нет сомнений", - подчеркнул премьер на встрече с депутатами правящей фракции "Мой шаг" в парламенте 16 ноября.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.