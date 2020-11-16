Пашинян уволил заместителя главы МИД

Ранее в ходе встречи с правящей парламентской фракцией «Мой шаг» премьер Армении анонсировал изменения в составе правительства страны. Он отметил, что запланировал кадровые перестановки. В том числе сменится руководитель МИД.

В рамках договорённостей в Нагорном Карабахе будут размещены 1960 российских миротворцев. Пашинян назвал себя ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, он понимает, что должен предстать перед «судом народа». Премьер также заявил о необходимости диалога с военными, оппозицией и правительством, писал NEWS.ru.