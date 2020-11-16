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Премьер Армении уволил заместителя главы МИД Кочаряна

News.ruиещё 11
16 ноября 2020
Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян освобождён от занимаемой должности решением премьер-министра Никола Пашиняна.
Пашинян уволил заместителя главы МИД
Фото: ReutersReuters
Руководствуясь законом «Об общественной службе», Шаварша Кочаряна освободить от должности заместителя министра иностранных дел Республики Армения, — говорится в указе главы кабмина.
16 ноября Пашинян отправил в отставку главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна.
Ранее в ходе встречи с правящей парламентской фракцией «Мой шаг» премьер Армении анонсировал изменения в составе правительства страны. Он отметил, что запланировал кадровые перестановки. В том числе сменится руководитель МИД.
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.
В рамках договорённостей в Нагорном Карабахе будут размещены 1960 российских миротворцев. Пашинян назвал себя ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, он понимает, что должен предстать перед «судом народа». Премьер также заявил о необходимости диалога с военными, оппозицией и правительством, писал NEWS.ru.
В мире,Шаварш Кочарян,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,МИД,Армения,
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